La Planta siempre es una zona castigada, ya sea por la lejanía con la ciudad o por las carencias que tiene, principalmente de agua. A pesar de esas necesidades que presenta esa localidad caucetera, un grupo de pobladores armaron un equipo de fútbol para despejarse de la rutina al menos en esas horitas que duran los entrenamientos. Si bien el equipo no tiene nombre oficial, salen a jugar con pueblos vecinos de Valle Fértil o La Rioja y se ilusionan con crear un club, saben que es una misión difícil pero jamás imposible.

La localidad de La Planta pertenece a Caucete, está ubicada unos 135 kilómetros de la ciudad de San Juan y tiene en la actualidad una población estimada de unas 350 personas. "Acá la vida es dura pero los muchachos tratan de salir de la rutina al menos por un rato gracias al fútbol", expresa Ariel Ibañez quien oficia de entrenador de ese grupo de unos 30 jóvenes de entre 16 y 30 años que se juntaron un día a pico y pala limpiar un descampado de la zona. Allí donde habían espinas y malezas en esa zona desértica por naturaleza, hoy existe una cancha de tierra donde parece casi imposible que alguna vez pueda crecer césped. A ellos pocos les interesa las características del lugar, es allí donde se reúnen al menos tres días a la semana para darle rienda suelta a la pasión que sienten por el fútbol.

Los casi 30 pobladores que se reúnen a jugar al fútbol en La Planta entrenan con la única pelota de fútbol que tienen.

Lo hacen con la única pelota de fútbol que tienen. El balón que luce castigado por el uso que le dan, es el tesoro más preciado de los pobladores. Además, gracias a la gente que pasa por el lugar pudieron conseguir algunos juegos de camisetas pero no tienen mucho más. Según el ocasional DT, talento sobra en La Planta. "Estos chicos se juntan a jugar desde hace años, hay muchachos que hoy tienen 16 o 18 años y yo los veo jugar desde que tienen 5 o 6 años. Creame que tienen talento, no es porque yo sea el entrenador pero son chicos que se dedican a trabajar y no a jugar", explica. "Primero jugábamos como un pasatiempo pero después empezamos a sentir amor por jugar. Necesitan que alguien los apoye porque los chicos quieren salir a jugar en otros lados y poder seguir aprendiendo", comenta Ibañez quien agrega que el equipo de La Planta viaja a pueblos como Chucuma en Valle Fértil o Mascasín en Chepes (La Rioja). "Nos gustaría entrar a jugar en la Liga del Valle", expresa como un deseo el entrenador. Claro para poder disputar alguna liga, el grupo de pobladores debería funcionar como club y para eso gestionar su Personería Jurídica.

"Este es el único entretenimiento que tiene la gente de aquí", continúa explicando el DT. Y sí, en esa localidad no cuentan con muchas comodidades, si bien hace poco que cuentan con electricidad, no muchas familias se dan el lujo de tener televisor, por ejemplo. Los días de entrenamiento son variados y depende también de la disponibilidad del equipo, es que en La Planta la mayoría de los lugareños viven de la venta de leña que ellos mismos se encargan de cortar con hacha en mano para venderla, sino tienen que salir a buscar trabajo de changas a otras localidades como Bermejo, Marayes o Valle Fértil. "Sí tenemos muchas necesidades pero soñamos con poder cumplir este sueño de formar un equipo bien", expresa el vocero del equipo dejando el claro que con o sin pelotas, seguirán luchando por ese sueño de crear en un futuro el Club Sportivo La Planta.

PARA AYUDAR

La Planta es una pequeña localidad ubicada en Caucete, pasada obligada para llegar a Valle Fértil. El equipo de fútbol entrena con la única pelota que tienen por eso cualquier tipo de donación les viene bien ya sean pelotas, arcos de fútbol, camisetas o chalecos. Para colaborar y teniendo en cuenta la escasa señal telefónica del lugar, comunicarse vía mensaje de WhatsApp al número 2644 52-1955.