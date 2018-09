Fernanda Illanes. Es pocitana, también tiene 17 años y estrenará el patinaje en velocidad, que por primera vez competirá en un JJ.OO. Quiere una medalla.

Dentro de diez días, Buenos Aires recibirá a más de cuatro mil atletas representantes de 206 países. Esta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se desarrollarán desde el 6 al 18 de octubre, entrarán en la historia del país por ser la primera vez que estas olimpiadas salen del continente asiático. Y entre esos 4.012 jóvenes deportistas habrán dos sueños sanjuaninos que se cumplirán: se trata de Fernanda Illanes y Juan Hierrezuelo quienes estarán en las selecciones argentinas de patín carrera y básquetbol, respectivamente, representando también a San Juan.



Ambos irán buscando escribir su propia historia entre los miles de sueños que albergará la Villa Olímpica en Villa Soldati. La pocitana Illanes a sus 16 años estrenará el patinaje en velocidad, disciplina que junto al karate, breaking y la escalada deportiva, son los nuevos deportes en estos JJ.OO. "Es un orgullo inmenso poder estar ahí, me entrené de la mejor manera para poder conseguir una medalla", contó Fernanda quien tuvo al Polideportivo de su departamento y al camping "El Pinar" como sus centros de entrenamientos en la provincia y que el viernes viajará a Buenos Aires para esperar el inicio de la competencia. La sanjuanina competirá el domingo 7 y el lunes 8 en el Parque de la Costa y si bien no sabe el orden en el que lo hará, competirá en pruebas de 500, 1.000 y 5.000 metros. "Cumpliré un sueño estando ahí, pero no me quedo con eso quiero ganar una medalla por el hecho de que será la primera vez que el patín sea parte de un Juego Olímpico", expresó la chica quien participó del último mundial de patinaje en Heerde, Holanda.

Juan Hierrezuelo. El basquetbolista tiene 17 años, mide 2,08 metros y hace dos años que juega en San Lorenzo. El alero va por todo.



Hierrezuelo será el otro sanjuanino presente en Buenos Aires 2018. El basquetbolista que en noviembre cumplirá sus 18 años, será uno de los representantes de Argentina que competirán en el basquet 3x3. El alero, de 2,08m de altura, se inició jugando en Ausonia y hoy por hoy es una de las promesas que ya comienzan a hacerse realidad en la cantera de San Lorenzo de Almagro. "Desde hoy (por ayer) comenzamos la concentración aquí en Buenos Aires así que la ansiedad ya comienza a jugar su papel. Estoy con muchas ganas de empezar a competir ya", contó quien entró en la historia del Ciclón por ser el jugador más joven en debutar en una Liga Nacional con apenas 16 años. Hierrezuelo, obtuvo medalla en los Juegos Sudamericanos Juveniles y en los Juegos de Cochabamba y además intervino en el clasificatorio para el Mundial U 19 de la especialidad.



"Ya me tocó enfrentarme a jugadores de mayor experiencia y edad y pudimos obtener medalla. Antes el objetivo con la selección era ser competitivos, pero logramos estar en el podio. Ahora vamos por una medalla, ese sería nuestro mejor premio", agregó Hierrezuelo quien es es una fija de los selectivos formativos nacionales.



Los dos son jóvenes y con un enorme potencial. Son dos sueños que se concretarán en diez días en el Obelisco, donde se inaugurarán los Juegos que quedarán en la historia y eso es lo que ellos buscarán: quedar en la historia.





>>Los Juegos que dejan Asia por primera vez

Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 serán la tercera edición de las olimpiadas juveniles, el evento multideportivo internacional que se realiza cada cuatro años por el Comité Olímpico Internacional. Los sanjuaninos Juan Hierrezuelo y Fernanda Illanes competirán en esos Juegos en donde Argentina, o mejor dicho Buenos Aires, entrará en la historia por ser la primera vez que organiza un evento multideportivo juvenil. La ciudad organizó con anterioridad los Juegos Panamericanos de 1951 y los Juegos Sudamericanos de 2006.



Además, será la primera vez que los Juegos dejan el continente asiático, ya que las anteriores ediciones se disputaron en Singapur y China. Esta edición de los juegos se realizará del 6 al 18 de octubre de 2018 en la ciudad de Buenos Aires y las localidades de Bella Vista (Partido de San Miguel), Hurlingham, San Isidro, Vicente López y Villa Martelli.