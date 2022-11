Su actividad competitiva se desarrolla en Merlo, pintoresca localidad serrana ubicada a 197 kilómetros de la capital de San Luis, y el Taekwondo, alejado de todo ofrece a San Juan una nueva expectativa dorada. Es que Celeste Ángel, 16 años, calingastina, de Barreal, competirá hoy por la medalla de oro en la categoría de menos 55 kilogramos. Su rival será la representante, chilena, de Metropolitana, a la que venció en la fase clasificatoria.

Con un tobillo 'tocado', que exhibe vendado, la joven sanjuanina tendrá la oportunidad de regalarle a su deporte la primera medalla en las cuatro participaciones en este evento. El año pasado perdió la lucha por la medalla de bronce, y ahora no quiere dejar pasar la chance. 'Vengo arrastrando una lesión, desde antes del torneo. Hoy (por ayer) vino una señora que me hizo unos masajes, me vendó, y cuando lanzo una patada no siento molestias', contó la chica que cursa el penúltimo año del secundario y esta tarde, junto a su entrenador Sebastián Flichman, y sus compañeros, Adonai Carabajal y Jesús Rojas, se trasladarán a Mendoza, donde desde mañana participarán de un certamen interprovincial.

Con su actuación, Ángel ya aseguró la primera medalla, que ella y todo el equipo esperan que sea la de oro, pero que, en el peor de los casos, será plata. Carabajal, su compañera de equipo, también barrealina, perdió su semifinal ante la luchadora de Metropolitana, y hoy combatirá por el bronce, en de menos de 49 kilos, frente a Córdoba.

Al equipo lo completaron Rojas y Félipe Contreras, y al entrenador, lo acompañó el profesor Leonardo Jofré, en la preparación física.

La alegría del entrenador

Sebastián Flichman, que fuera integrante de la selección argentina de Taekwondo durante varios años, compitiendo en Panamericanos y otros torneos internacionales, es quien desde hace 11 años, cuando por su trabajo en Gendarmería Nacional, se radicó en Barreal, comenzó a enseñar la disciplina que lo apasiona. Una de sus primeras alumnas, con solo seis años fue Adonai Carabajal, que hoy competirá por el bronce en la categoría de menos de 45 kilos.

Su trabajo, de hormiga, incansable y detallista, le permitió contar con deportistas bien fundamentados técnicamente, pero algo huérfanos de competencia. El roce que otorga la confrontación con los mejores es lo que estiró el período de crecimiento del Taekwondo, que hoy aspira a su primera medalla en la historia dentro de los Juegos Binacionales.

'No tengo dudas que para nosotros este es un momento mágico. Muy importante, por el que hemos trabajado diariamente con muchas dificultades en el camino. Hoy, con el apoyo de la Secretaría de Deportes, logramos acercarnos más al alto rendimiento, y la actuación de los chicos en estos Juegos, nos indica que vamos por el camino correcto', detalló.

> ATLETISMO

Plata. Obtuvo Sebastián Bellido, en lanzamiento de jabalina.

Mejor de lo esperado

Hasta antes del fatídico 2020 en el que la pandemia del coronavirus azotó al mundo, Sebastián Bellido Leiva, era un promisorio jugador de básquetbol de Urquiza, que había llegado al 'Negro' de Concepción, luego de haber sido descubierto por Carlos Manrique en la 'escuelita' que hace una decena de años, en Santa Rosa, 25 de Mayo.

Impedido de trasladarse a la Capital por las restricciones, y con el temor de subirse a un colectivo para evitar contagiarse, Sebastián, que salía a correr para mantener su estado físico, decidió sumarse a la escuela de atletismo que Miguel Álvarez tiene en su Departamento

'Comencé lanzando la jabalina, probé en los 100 metros, y también el lanzamiento de bala.

Después me quedé solo con la jabalina', contó este estudiante de segundo año de Enfermería, que el año pasado, en su primera participación culminó cuarto.

'Superé mis expectativas', contó Sebastian, que luego agregó: 'Quería el título, pero no se dio. El año pasado me fije como objetivo para este año superar mi marca que era de 55 metros, y en estos Binacionales, lo logré, mi marca fue de 56,520 metros', comentó el joven atleta sanjuanino, quien tiene en mente cerrar el año con el torneo Clausura, a desarrollarse en la provincia de San Juan.

> CICLISMO

Un tractor. El pibe Kalejman, discípulo de Juan Pablo Dotti, vino con la meta de ganar la crono y lo hizo con autoridad.

Kalejman arrolló a sus rivales

Con una actuación sobresaliente, que rozó la perfección, el ciclista sanjuanino, Mateo Kalejman, aplanó los 20 kilómetros de la contrarreloj, y colgó de su cuello la medalla de oro superando por 1m45s al mendocino Ramiro Castro, y por 1m46s al chileno, de Maule, Ignacio Mambran. En cuarto lugar, culminó, el también sanjuanino, Rodrigo Roberto, a 2m18s del ganador.

La prueba se desarrolló en la zona de Tio Puquio, en un trazado quebrado al que se sumó la exigencia del viento que castigó a todos los competidores menos al 'Colo' Kalejman. 'Me sentí muy bien, el trazado se adaptaba perfectamente a mis características', comentó el joven campeón, que hoy se sumará a sus cinco compañeros que participaron de las pruebas en pista, para correr la carrera de 100 kilómetros en ruta que largará en el Cristo de la Quebrada y culminará en el Mirador del Potrero de los Funes. El 'flaco' surgió del mountain bike y ya es un pedalista destacado en el SEP-San Juan.

ABRIL CUMPLIÓ

La otra alegría que aportó ayer el ciclismo fue la medalla de plata de Abril Capdevila. La ciclista, que ganó el oro en las puntuables del martes, prueba en la que sufrió una rodada que puso en duda su participación en la CRI, demostró su jerarquía para escoltar a quien era la candidata de fierro, la mendocina, Juelieta Benedetti.

Van por el oro

El equipo masculino de Vóleibol ganó 3-0 (25-13, 25-23 y 27-25) a Valparaíso y hoy buscarán el oro ante Mendoza.

Los varones del Básquetbol le ganaron 63-50 a Metropolitana, y jugarán por el bronce con el ganador de San Luis, o Mendoza, que jugaban anoche, al cierre de esta edición.

Las chicas perdieron 30-101 con Metropolitana, y jugarán por el 7mo puesto contra O'Higgins.

En el atletismo, Tomás Castañeda fue quinto en los 5.000 metros.

Mientras que fue cuarto Nicolás Patiño en los 200 metros llanos.