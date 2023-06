Tras el domingo de descanso, un River envalentonado puso en marcha la actividad en el predio de Ezeiz en vistas a lo que será el próximo partido por la Liga Profesional: Instituto, este jueves, en el Monumental. Con la tranquilidad de haber quedado a siete puntos diferencia de Talleres luego de un triunfazo contra Defensa y Justicia, Martín Demichelis puso manos a la obra en la preparación del equipo.

En lo que fue la práctica matutina, Demichelis empezó a evaluar a sus futbolistas con el objetivo de darle forma al once, teniendo en cuenta que el choque es en un par de días y en tanto no le sobra el tiempo de trabajo. Lo que no quedan dudas es que la idea es poner lo mejor y, por eso, el foco estuvo situado en Enzo Pérez y la posibilidad de regresar a la titularidad frente a la Gloria.

El capitán de la Banda ya se recuperó de la sinovitis en la rodilla izquierda y en los últimos días volvió a entrenarse a la par de sus compañeros con la mira puesta en un regreso que es cada vez inminente. Acá radica la duda principal en River de cara al duelo con Instituto: si Demichelis decide que recupere su lugar junto a Rodrigo Aliendro en el eje del mediocampo.

En caso de que el técnico Demichelis resuelva el regreso de Enzo, Pablo Solari es una de las alternativas para abandonar el once inicial. Si bien el Payasito viene con un aumento notorio en su nivel, al punto de convertir contra Banfield y asistir a De la Cruz contra Defensa y Justicia, suele ser un cambio fijo en el segundo tiempo y es quien tiene más números para ser reemplazado. La probable formación para Instituto sería Armani; Herrera, Paulo Díaz, González Pírez, Casco; de la Cruz, Aliendro, Barco, Nacho Fernández; Enzo Pérez o Solari y Beltrán.