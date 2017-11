La situación de Unión de Villa Krause en el Federal "A" continúa siendo complicada. Y es que anoche, el director técnico Alejandro Bergantiños (foto) presentó la renuncia a su cargo y creció la crisis del club.



Este diario intentó comunicarse con integrantes del Triunvirato Normalizador, pero no fue posible obtener respuestas.



El técnico cordobés, según trascendió, habría tomado esa determinación luego de la dura derrota ante Gimnasia en Mendoza el pasado domingo. Además, otro de los motivos que habrían desencadenado en la salida del DT fue un nuevo reajuste en los sueldos tanto del cuerpo técnico como así también en los jugadores. Hoy la dirigencia decidirá cómo continuarán y si le aceptan la renuncia al técnico o no.



En tanto, el plantel de Unión ayer no entrenó. La práctica estaba prevista para las 16, pero los jugadores fueron citados para cobrar sus sueldos al mediodía y ese trámite se extendió hasta pasadas las 15, por lo que decidieron no entrenar. Lo cierto es que el Azul debe visitar el sábado a Gutiérrez en Mendoza buscando la recuperación. Hoy se encuentra a 4 puntos de Sportivo, el cuarto clasificado.