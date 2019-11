Contundente. Riquelme dio una nueva entrevista y sostuvo que los hinchas de River quieren que gane el oficialismo en las elecciones xeneizes.

"Vayan a votar todos para que no pasen cosas raras". El ídolo, quien integrará la fórmula "Identidad Xeneize" encabezada por Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini, fue claro a la hora de referirse al clima político en el club. "Para nada me siento ganador. Tenemos que convencer al hincha que venga a votar, cuántos más vengan hay menos chances de que pasen cosas raras. Por eso le pedimos que vengan todos así todo es claro y transparente", expresó en TyC Sports. Y disparó una frase que hará mucho ruido en Boca: "Siento que la gente no me va a defraudar. Los hinchas de River quieren que en Boca gane el oficialismo".