Talleres de Córdoba se fue al descanso en ventaja por 1 a 0 con gol del lateral derecho Gastón Benavídez a los 22 minutos. Boca Juniors jugó un gran primer tiempo, mereció al menos tener la igualdad e incluso no le sancionaron un penal a su favor por mano. El encuentro de cuartos de final de la Copa Argentina se jugó en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Entre las tantas acciones de peligro, hubo una puntual que disparó un tenso cruce entre Edinson Cavani y Valentín Barco. El uruguayo bajó una pelota como los dioses y remató desde el vértice izquierdo, la pelota rebotó y le volvió a quedar al uruguayo, que disparó muy desviado. A su lado se encontraba el Colo, quien le recriminó con énfasis que le haya brindado el pase.

Inmediatamente, el uruguayo se acercó, le habló con mucha autoridad y lo mandó hacia su ubicación en la cancha por el costado izquierdo. “¡Dale!”, se alcanza a leer en sus labios, mientras que el Colo no reaccionó. Al comienzo de la segunda etapa, Cavani se juntó en medio de la cancha con Marcos Rojo y Nicolás Figal, entre otros, haciendo indicaciones respecto de lo que tenían que hacer.

El uruguayo jugó un gran partido, pese a que desperdició al menos tres chances de peligro reales. Pese a ello, al sacrificio de siempre le sumó el oficio para saber aguantar un pelotazo aéreo y generar que el defensor Juan Portillo le cometiera penal. Edinson fue quien agarró la pelota y lo cambió por gol a los 12 minutos, tomándose revancha de la pena máxima dilapidada en la última serie ante Palmeiras en la que falló su disparo.

El Colo Barco fue el primero en ir a saludar a Cavani tras la conversión y como si hiciera falta un hecho más para que esta discusión quedara en el partido, fue la propia declaración del defensor la que terminó aclarando la situación. “Fue una calentura del momento, yo me enojé porque no me la dio y él por el reclamo. Lo hablamos y nos arreglamos, quedó ahí y está todo bien”, aseguró el joven futbolista.

Las ocasiones desperdiciadas por Boca Juniors continuaron, Edinson Cavani dilapidó cuatro chances más y así se llegó a la definición por penales. En esta instancia, Talleres de Córdoba erró dos disparos (Bustos y Benavídez), anotó solo Barrera; mientras que en el Xeneize convirtieron los cuatro (Benedetto, Figal, Cavani y Barco). Esta vez no hubo que esperar una atajada de Chiquito Romero para que el Xeneize sacara el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina.

Boca Juniors es el último equipo que se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina y el cuadro ya quedó definido. El Xeneize jugará ante Estudiantes de La Plata, que viene de eliminar a Huracán. La sede que corre con ventaja como escenario para el duelo entre Xeneizes y Pincharratas sería en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El otro cruce es ya había quedado definido con el duelo entre San Lorenzo de Almagro y Defensa y Justicia. El Ciclón se impuso en los cuartos de final ante San Martín de San Juan, mientras que el Halcón hizo lo propio en los penales ante Chaco For Ever. De esta manera, a la espera de la confirmación de los días, horarios y sedes, lo que está claro es que los encuentros se disputarán en la próxima fecha FIFA, que se jugará entre el 13 y el 21 de noviembre.