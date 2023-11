La Justicia porteña decidió suspender las elecciones presidenciales de Boca que debían desarrollarse el próximo domingo en la Bombonera por presuntas irregularidades en la confección del padrón. El fallo que fue emitido por el Juzgado Civil 11 este martes reveló el testimonio clave de una persona que trabajó en el departamento de socios durante 13 años.

La testigo, que trabajaba en la agencia de seguridad y eventos, declaró que su tarea era acreditar socios en el ingreso de los partidos. “Me daban listados para controlar”, dijo ante la Justicia.

La mujer afirmó que advirtió “anomalías” en el sistema tales como que “figuraban socios en el día en alta como socio adherente, al otro día en baja y al otro día en alta como activo”.

Qué dijo la testigo que llevó a suspender las elecciones en Boca

“El proceso regular está dado porque cuando dan el alta como socio adherente, se lo otorga un número a medida que se hacen socios, el adherente y activo no tienen el mismo número. El procedimiento sería que el socio adherente está como en una “cola virtual”, no es para hacerse socio hoy y mañana estar como activo, van subiendo de a poco a medida que se bajan los activos, pero no es de un día para el otro”.

Si tenemos en el mes 100 bajas por mora de adherentes podemos levantar la misma cantidad, por número de espera respetando el orden cronológico. La cantidad proporcional que se pasaban eran de aproximadamente 300 socios al año. Es muy difícil hacerse socio de Boca, no hay capacidad. Las bajas nunca fueron grandes. Para levantar socios adherentes había que tener un número importante de bajas”.

Se hacía de un día para el otro o en el mismo día. Hoy en el sistema está eso, es algo que no se borra. En el carnet figura la fecha de ingreso y la fecha de ingreso era la misma del alta y de la baja, cuando un adherente pasa años esperando por ser adherente en una forma virtual. Y no sorprendería haber advertido más de 10 mil de esas anomalías. Esto pasó durante el año 2021, cuando se volvió de la pandemia y la capacidad era al 50% del estadio”.

La palabra de un socio de Boca en la denuncia

En el proceso también declaró un testigo que afirmó tener una antigüedad de diez años como socio adherente de 10 años y que podía pasar a la categoría de activo, aunque nunca lo hizo.

Esta persona dijo haber tomado conocimiento de socios incluidos como activos que no tendrían esa antigüedad que él mismo ostentaba.