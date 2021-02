Exactamente 454 días. A poco más de 15 meses después, la pelota volvería a rodar en suelo sanjuanino para los equipos de Primera División de la Liga Sanjuanina de Fútbol el próximo 6 de marzo. La fecha es potencial, pues resta que sean los 18 equipos participantes quienes aprueben tanto la fecha de inicio como así también la forma de disputa del torneo que definirá al dueño de la "Copa Centenario".

El ente que regula el fútbol sanjuanino y que recientemente cumplió sus 100 años, ya pensó en detalle el certamen que reanudaría la actividad después de 454 días y de un año sin campeonato debido a la pandemia por coronavirus. El último encuentro de fútbol local fue el 8 de diciembre de 2019 con la superfinal entre Atenas y Colón Junior en el Bicentenario y con las tribunas con un buen marco de público.

¿Cómo se jugaría el certamen 2021? Los 18 clubes se dividirían en 4 zonas: dos de cuatro y dos de cinco equipos. Con 4 equipos estarían la "Zona Sur" que integrarían los equipos de Pocito: Aberastain, Atenas, Carpintería y Juventud Unida, la "Zona Sur-Este" con Unión, Trinidad, Alianza y 9 de Julio. En tanto que con 5 equipos estarán la "Zona Oeste" que integrarían Desamparados, Del Bono, Marquesado, Sportivo Rivadavia de La Bebida y San Lorenzo de Ullum. Por último, la "Zona Centro-Norte" estarán San Martín, Peñarol, Árbol Verde, Villa Obrera y Colón Junior.

En cuanto a la forma de disputa del certamen esa Primera Fase enfrentaría a todos contra todos a una sola rueda, los primeros y segundos de cada zona clasificarán a la Segunda Ronda que será una especie de Octavos de Final. Los cruces para esa instancia se harán de acuerdo al puntaje que hayan obtenido en esa primera ronda: 1ro vs 8vo, 2do vs 7mo, 3ro vs 6to y 4to vs 5to. También se medirán en un solo encuentro y de allí saldrán los semifinalistas. De esos cruces con los mejores cuatro del torneo saldrán los finalistas que definirán al acreedor de la Copa Centenario en el Estadio Bicentenario.

El impulso de los flamantes dirigentes de la Liga por darle forma al torneo, y el fuerte compromiso de los clubes por retornar a la actividad cuidando el estatus sanitario, entusiasma. Tanto, que ya analizan un protocolo que presentarán al Comité Covid para que el público pueda volver a las canchas. Mientras los 18 equipos ya comenzaron las pretemporadas con la esperanza de que dentro de un mes volverán a desandar la pasión.

Domingo atrapante en Santa Lucía



La primera fase del Torneo Regional Amateur llegará a su fin este domingo y tendrá un encuentro que se robará la atención en Santa Lucía. A las 17.10 horas y con arbitraje de Darío Burgoa, Atlético Alianza recibirá a Defensores de Boca de Los Berros. El Lechuzo ya está clasificado y es líder de la zona sanjuanina con puntaje ideal pero es clave seguir con puntaje ideal, ya que para la segunda fase del certamen se tendrá en cuenta el puntaje de todos los clasificados de la región y allí entrará a jugar el rendimiento de los mendocinos y puntanos. En eso, el único que puede arrebatarle el primer lugar a Alianza es San Martín de Mendoza que se medirá con Bowen. Por eso será clave el triunfo local en Santa Lucía, pero Boca también llegará con una mínima pero no imposible chance de clasificar. Deberá ganar y esperar resultados de las otras zonas para intentar meterse como segundo de la región. Además del cruce de Santa Lucía a las 17,45 y sólo para completar, Peñaflor y Trinidad se despedirán del torneo.