El Tribunal de Disciplina de la FIFA anunció que abrió una investigación contra la Federación de Fútbol de Serbia, tras los incidentes registrados por sus aficionados durante la caída por 3-2 ante Suiza, en el cierre del Grupo F del Mundial de Qatar 2022 y también contra el jugador helvético Granit Xhaka.



La investigación se enfocará en las posibles violaciones de los artículos 12 (mala conducta de jugadores y dirigentes), 13 (discriminación) y 16 (orden y seguridad durante los partidos) del Código Disciplinario de la FIFA.



La voz del estadio pidió, tras una orden de la FIFA, que se interrumpieran los "cánticos y los gestos discriminatorios" en el estadio, a 20 minutos del final del partido que selló el boleto de Suiza a los octavos de final de la Copa del Mundo.



La FIFA también evaluará particularmente la conducta del mediocampista y capitán de Suiza, Granit Xhaka, de origen kosovar y a quien las cámaras de TV captaron tomándose los testículos en dirección al banco de suplentes de Serbia.



La prensa Suiza reportó que el goleador serbio Dusan Vlahovic respondió con el mismo gesto tras anotar el transitorio 2-2.



La FIFA ya había abierto un procedimiento disciplinario contra la Federación de Fútbol de Serbia por la aparición de una bandera anti Kosovo en el vestuario antes del debut contra Brasil en el Mundial de Qatar 2022.



En una imagen del vestuario viralizada antes del comienzo del partido que Serbia perdió por 2 a 0 ante Brasil el pasado jueves 24, se vio una bandera con el mensaje "no hay rendición" sobre el dibujo del mapa de Kosovo.



La Federación de Fútbol de Kosovo (FFK) presentó una denuncia contra la "retórica chovinista" de Serbia y pidió a la FIFA que aplique "rigurosamente sus reglas y castigue a la federación de Serbia por esta acción agresiva y contra los valores que transmite el fútbol".



La FIFA aclaró que la bandera, aparecida sobre las camisetas de Milos Veljkovic y Andrija Zivkovi, no viola su código disciplinario, pero igualmente abrió el expediente porque hace valer la obligación general de "fair play y no violencia" impuesto a los 32 participantes de la Copa del Mundo.