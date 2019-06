No pudo. El "Kun" Agüero intentó pero no pudo llegar con peligro al arco de Ospina. Estuvo muy solo y así el trámite se le hizo muy difícil.

Se quedaron para buscar la revancha pero ayer no pudieron hacer nada para impedir el paso en falso en el debut de Argentina en Copa América. Lionel Messi, Sergio "Kun" Agüero y Angel Di María no incidieron para nada en el encuentro ante Colombia.



A ninguno de los tres se le cayó una idea en esa floja primera parte. Recién a los 31" de ese primer tiempo hubo un intento por parte de los históricos, aunque fue Lo Celso el de mayor mérito porque recuperó bien una pelota y abrió para que Di María por la izquierda tocara para Agüero, el "Kun" intentó meterse al área que hasta ese momento era misión imposible para la Albiceleste, pero el ex Independiente chocó contra los centrales. Esa postal de Aguero chocando con los defensores se repitió, el delantero necesitó de una compañía que nunca tuvo y que quizás en los planes podía llegar a ser Lautaro Martínez, pero insólitamente Scaloni decidió reemplazarlo a él para que ingrese Matías Suárez, otro delantero en una cuestionada variante de realizar un cambio puesto por puesto.



Lo de Di María en tanto, fue mucho peor. El volante del Paris Saint Germain duró en cancha solo un tiempo hasta que Scaloni lo reemplazó al inicio de la segunda, intentando darle a Argentina una nueva alternativa por ese sector. El rosarino debutó en el ciclo Scaloni y fue uno de los ingresos que en la previa llamaron la atención. Hace una semana en San Juan el mismo DT había dicho que "Di María no estaba en sus mejores condiciones y que prefería preservarlo" ante la consulta de los periodistas por la ausencia del "Fideo" en Pocito. Lo cierto es que fue notable el bajo rendimiento de Di María y ante Paraguay es difícil que Scaloni le de una nueva chance.



Messi, por su parte, estuvo lejos de su mejor nivel. El astro rosarino nunca pudo adueñarse de la pelota y sin eso, todo se le complicó a la Albiceleste. Estuvo atento y la pidió siempre, pero cada vez que logró tomar posesión le fue difícil sacarse la marca de encima de los colombianos sin que le cometieran falta. Scaloni deberá planificar otras sociedades para el "Diez" ante Paraguay. Los históricos siguen por algo y quieren revancha. Son los que se mantienen de una camada que brilló, pero que todavía no logra su cometido.

Bronca



"Tenemos que confiar en nosotros porque podemos jugar mucho mejor. Fue trabado el primer tiempo. Tuvimos la pelota en el segundo, salimos mejor, pero en una contra abrieron el partido. Nos vamos con esa bronca", analizó Matías Suárez.