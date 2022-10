Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) ha cerrado la jornada inicial del Round Motul de Argentina al frente de la clasificación combinada gracias a su crono en la tanda matinal. Rea y Bautista han mejorado sus cronos entre una y otra sesión y se sitúan detrás del piloto turco, separados por diferencias mínimas.

Manda Toprak

Como en la FP1 que ha abierto la acción del viernes en el Circuito San Juan Villicum, Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) se ha situado rápidamente en cabeza de la hoja de tiempos, aunque sin mejorar su mejor tiempo de la sesión matinal durante los 45 minutos de la FP2. El vigente campeón del mundo se ha mantenido al frente de la hoja de tiempos gracias a su crono de la FP1, 1’37.511. Sus dos grandes rivales en el pulso por el título, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) y el líder del campeonato Álvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati), sí han rebajado sus cronos previos de la FP1.

El norirlandés se ha mantenido en la tercera posición durante la mayor parte de la sesión, pero en los compases finales se ha situado en cabeza con un crono de 1’37.707, que le deja a 0.196s del mejor registro del día. Bautista ha podido franquear la barrera de 1.38 en esta segunda tanda – completando el terceto de pilotos capaces de hacerlo en esta primera jornada- para situarse provisionalmente en segunda posición de la FP2, aunque la ha perdido tras el ataque final del #65. Su mejor registro le ha colocado a 0.475s de Razgatlioglu, y deja las cosas totalmente abiertas para las dos siguientes jornadas.

Lowes, Bassani, Lecuona…

Séptimo en la FP1, pese a exhibir un buen ritmo a lo largo de esa primera sesión, Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) ha dado un paso adelante en la FP2, que ha cerrado en cuarta posición con un crono a sólo 0.082s de Bautista. El inglés ocupa también la cuarta posición en la hoja combinada.

Al igual que su compañero de equipo Razgatlioglu, Andrea Locatelli (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) no ha mejorado su registro de la FP1 y ha terminado en la 8ª posición de la FP2, pero su registro matinal le ha dejado en el quinto puesto de la tabla combinada, precediendo al mejor Independiente del día, Axel Bassani (Motocorsa Racing), el último del grupo a menos de un segundo del campeón del mundo. Iker Lecuona (Team HRC), séptimo tanto en la FP2 como en la hoja combinada. El valenciano ha tenido una sesión algo agitada, a punto de perder la trazada en las curvas 8 y 9, pero ha exhibido una buena sintonía en una pista que descubre este fin de semana. Xavi Vierge (Team HRC) no ha rodado con la misma soltura que su compañero de equipo y ha ocupado la 13ª posición en su debut en el trazado argentino.

Tres pilotos en el top 10

Aunque ha sido el quinto fabricante en la clasificación, BMW ha tenido un buen comienzo del fin de semana, situando tres motos entre las diez primeras, el único fabricante que lo ha hecho este viernes. Scott Redding (BMW Motorrad WorldSBK Team) ha sido octavo, con su compañero de equipo Michael van der Mark directamente detrás de él, a solo 0.054s. Loris Baz (Bonovo Action BMW) ha sido décimo con un crono a algo más de una décima del holandés.

¿Alguien puede dar una sorpresa?

Fuera de los 10 primeros, Garrett Gerloff (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) ha sido 11º a sólo 21 milésimas del top 10. Michael Ruben Rinaldi (Aruba it.Racing-Ducati) ha sido noveno por la mañana y ha terminado el día en la 12ª posición. Eugene Laverty (Bonovo Action BMW) ha terminado 14º, un puesto por delante de Peter Oettl (Team GoEleven). Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing) ha sido 16º por delante del retornado Xavi Forés (BARNI Spark Racing Team). El ídolo local Tati Mercado (MIE Racing Honda Team) y y Oliver Konig (Orelac Racing VerdNatura ) han terminado 19º y 20º respectivamente. El chileno Max Scheib (MIE Racing Honda Team) se ha situado a continuación, 21°, un puesto por delante del wild card Marco Solorza (TPR Team Pedercini Racing).