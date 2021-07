Planteles, nombres, euros... La élite del otro lado del mundo estará hoy en el Maracaná para definir mano a mano la Copa América post pandemia con Argentina-Brasil en cancha sin que nadie se anime a tirar en la mesa un favorito. Y es que son tan top en todos los sentidos, que por ahí en los pequeños y mínimos detalles puede que esté la llave de la felicidad para los dos. Brasil es Brasil, siendo local, con una Copa casi forzada en medio del covid-19, con Neymar encendido, con el Maracaná que es su templo esperando otra conquista pero claro, Argentina con la mejor versión de Messi añejado, es hoy el único del continente que puede ganarle en su cara. Para eso, las cuestiones tácticas, las estrategias, los detalles jugarán su partido aparte.

ARGENTINA CONSTANTE

Una de las constantes del paso de Argentina en esta Copa América ha sido no poder sostener el paso en más tiempo. Esa falta de regularidad lo hizo pasar de dominador a dominado y eso casi le costó más de un dolor de cabeza. Solo parece haber una forma de jugarle a Brasil y en esa apuesta, Argentina tendrá que encontrar desde el medio, el paso permanente para no perder posesión, quedar esperando o exponerse. Brasil no perdona. Esos detalles pasarán a ser vitales. El eje medio de De Paul más Guido Rodríguez y si Paredes es también titular por Lo Celso, será la zona de gestación de una conquista que hace 28 años espera. Claro, el as, la carta ganadora está arriba con el mejor Messi, en lo anímico y en lo futbolístico, que una Selección nacional ha disfrutado. Lio se siente ganador, contagia, entusiasma y eso, agregado a su excelsa calidad, lo hace el distinto en el Superclásico de América. Argentina tiene su nervio medular aceitado y en ese constante pistoneo de sus volantes, tendrá la llave de la libertad para Messi y su categoría.

BRASIL A FONDO

En la Copa, Brasil nunca dio la imagen de haber pisado el acelerador a fondo. Le sobró con destellos, con ráfagas de fútbol y el desequilibrio de Neymar para ir liquidando rivales. Eso, sin contar algunos fallos polémicos que lo beneficiaron pero que en definitiva, no le sumaron nada desde su funcionamiento. Brasil da la sensación de sobrar los partidos pero contra Argentina, esa postura no le alcanzará. Calidad, nombres, jerarquía, le sobran pero su actitud es tal vez el punto flaco en el equipo de Tité. Le alcanzó con los millones de euros de cada uno de sus nombres más pequeños lapsos de juego veloz, punzante y decisivo. Hoy, con otro calibre en el rival, Brasil está más que obligado a sostener ese fútbol de lujo en más minutos. Si no consigue hacerlo, perderá opciones ante un Argentina que con menos kilates en sus joyas, puede amargarle la Copa.

CASI DE AJEDREZ

Con las dos posturas indispensables para el Superclásico, será juego casi de ajedrez para ganar la Copa América. Argentina, concentradísimo y metido, tendrá que exigirse al tope para no regalar espacios, perder posesión y recostarse con el arco de Dibu Martínez. Brasil, obligado por su localía, no podrá tomarse los recreos que ya gozó en este camino previo en la Copa. Argentina, más que bien de la cabeza, será corazón caliente para ir a arrebatar el favoritismo que Brasil goza por jugar en Brasil. El que menos errores cometa, tendrá América a sus pies. Esperando, que Argentina y Messi, al que parecen habérsele alineados todos los planetas, terminen un ciclo de selección con un trofeo. En el juego del menor error, Argentina llega en un instante de máxima inspiración y eso lo pone en el traje del único que puede ser el verdugo de un Brasil que sobra la situación a veces a partir de la riqueza de su plantel y los pergaminos de su historia.

Frases de la previa

LIONEL SCALONI - DT ARGENTINA

"La gente sabe que hasta el último minuto el equipo va a dejar todo, el fútbol tiene sus cosas y pueden cambiar las cosas en el último segundo, pero sin dudas se va a dejar todo".

"Lo de Leo (Messi) es un segundo plano si gana o no esta Copa América, ya demostró que es el mejor jugador de la historia y hasta los contrarios lo reconocen".

"Es una final, tenemos que jugarla como en Buenos Aires, Santiago de Chile o donde sea. Más allá de que sea un estadio mítico, tenemos que pensar como si fuera una cancha neutral".

"Analizamos a Brasil, sabemos qué equipo es, tomamos recaudos y tratamos de hacerles daño. Es una final y hay que tomarla como tal, interpretar el partido, cuando termine sigue la vida normal".

TITÉ - DT BRASIL

"No somos favoritos. Tan sólo hay que mirar la historia de las dos selecciones para obtener una respuesta. Además, sabemos de la grandeza de dos íconos del fútbol mundial que estarán en la final".

"Hablar de Messi y de Neymar es hablar de excelencia, de virtudes técnicas, mentales y físicas, y de una capacidad de creación muy alta. En consecuencia, tendremos un gran espectáculo".

"No puedo prejuzgar y decir que Brasil merece más. No puedo hacer esa comparación por falta de conocimiento. Pero serán los 90 minutos de la final los que nos dirán quién lo merece".

"(A Messi) Sé cómo marcarlo , pero no lo voy a decir. Si Argentina nos dice cómo van a marcar a Neymar, nosotros abrimos el juego y les decimos cómo vamos a marcar a Messi".