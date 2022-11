El seleccionado argentino decepcionó y tuvo un reprobatorio debut en el Mundial de Qatar 2022 con un Lionel Messi opaco que encabezó las actuaciones individuales desconocidas del equipo de Lionel Scaloni.



El capitán marcó el gol de la victoria parcial a los 10 minutos del primer tiempo tras una categórica definición de penal, pero en la segunda parte se cayó con el resto del equipo tras la ráfaga de goles de Arabia Saudita.



El seleccionado asiático dirigido por Hervé Renard tuvo puntos muy altos en el arquero Al Owais, el defensor Hassan Hassan Altambakti y el número 10 y autor del segundo gol, Salem Al Dawsari.



A continuación el detalle y la puntuación de los jugadores argentinos que participaron de la histórica y dura derrota en el debut de Qatar 2022.





Emiliano Martínez (4). El "Dibu" se preparó como nunca para este Mundial pero en los primeros dos remates al arco no pudo hacer mucho para evitar los goles. En el segundo llegó a tocarla e hizo más espectacular el gol de Al Dawsari.







Nahuel Molina (4). El cordobés estuvo nervioso en los primeros minutos. Durante gran partido del partido no tuvo salida por derecha al estar tapado por Di María y eso no le permitió tener protagonismo en ataque. En el segundo gol de Arabia dudó en ir a buscar la pelota y permitió que Al Dawsari recibiera sin oposición.







Cristian Romero (4). Luego de un primer tiempo positivo donde estuvo bien de arriba e incluso sorprendió en ataque sobre el final, en la segunda parte se derrumbó. En el primer gol de Arabia intentó desestabilizar sin éxito a Al Shehri y después la pelota rozó en su pierna antes de vencer al "Dibu" Martínez. Fue reemplazado en el segundo tiempo y de nuevo se pone en duda su estado físico.







Nicolás Otamendi (5). El experimentado defensor, con poco, terminó siendo uno de los más regulares del equipo con buenos cierres en el primer tiempo. En el segundo cambió de posición con el ingreso de Lisandro Martínez. A los 18 minutos del segundo tiempo apareció en el área luego de un centro pasado y recibió un duro planchazo que pudo haber sido penal.







Nicolás Tagliafico (4). Correcto primer tiempo con firmeza en la marca pero al igual que sus compañeros se cayó en la parte final. En el segundo tiempo tuvo una situación clarísima para marcar pero no le pudo pegar de lleno y exigió al arquero Al Owais.







Rodrigo De Paul (3). Preocupante partido del motor del equipo durante el ciclo de Scaloni. Más parecido a su versión en el Atlético de Madrid de Diego Simeone que con Argentina. No gravitó en ataque y tampoco fue solución en la recuperación.







Leandro Paredes (4). En el inicio del partido fue protagonista de la falta que derivó en el penal cobrado a instancias del VAR. Tuvo mucho la pelota y fue uno de los que más pases dio en el primer tiempo pero nunca para intentar romper la línea defensiva rival.







Alejandro Gómez (4). El "Papu" arrancó muy activo. De los tres mediocampistas fue el más intentó romper la línea defensiva de Arabia Saudita. Sus buenas asistencias terminaron en dos de los goles anulados. Sorpresivamente entró en los tres cambios que hizo Scaloni después de los goles árabes.







Ángel Di María (3). El héroe del Maracaná tuvo esos partidos para olvidar rápidamente. Tuvo un alentador inicio por derecha se fue apagando. En el segundo tiempo se estacionó sobre el sector derecho y siempre tuvo que resolver los centros de manera incómoda ante la posibilidad de resolver de derecha o enganchar hacia al medio.







Lautaro Martínez (4). El goleador de la Argentina padeció el partido ya que tuvo que pelear con los duros centrales árabes. En los dos goles anulados definió con categoría. En la segunda parte no salió tanto del área y le facilitó el trabajo a los zagueros.







Lionel Messi (5). El astro se ganó un punto más por el gol de penal y la buena ejecución en un momento clave del partido cuando minutos antes había tenido un remate con el arco de frente que sacó el arquero. Después no pudo encontrar su lugar en la cancha, ni en el medio, ni por izquierda y tampoco cuando retrocedió a buscar la pelota. Por momentos falló pases inusuales. También tuvo un tiro libre desviado en el segundo tiempo y sobre el final intentó con un cabezazo que encontró bien ubicado al arquero Al Owais.







Lisandro Martínez (4). Entró por Romero y rearmó la defensa como segundo marcador central. No se adaptó al partido y no pudo aportar sus habituales pases en profundidad desde el fondo que le dan salida clara al equipo.







Enzo Fernández (4). Otro que redondeó un debut mundialista complicado. Entró en un momento difícil donde el mediocampo era una zona de batalla liderada por el equipo árabe. No pudo aportar soluciones.







Julián Álvarez (3). La "Araña" se paró como interno por izquierda como lo probó Scaloni durante los días previos al debut pero en ningún momento pudo soltarse.







Marcos Acuña (3). El "Huevo" reemplazó a Tagliafico y tenía la premisa de abrir el sector izquierdo del ataque argentino. Sin embargo, nunca pudo ubicarse bien para tirar sus habituales centros.