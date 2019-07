Para adelante. Lionel Scaloni ponderó lo hecho en Brasil y adelantó que pueden verse caras nuevas en la próxima convocatoria.

Scaloni subrayó su balance positivo post Copa y habló de la futura gira.

Para el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, hubo un antes y un después de la Copa América. En la previa había advertido que la albiceleste no era favorita para ganar el certamen aunque el ambiente hiciera suponer que sólo un título en Brasil aseguraría su continuidad en el cargo. La Selección no levantó la Copa pero Scaloni se ganó la confianza para seguir al menos hasta el final de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. ¿Por qué? De eso habló el entrenador.



"El balance es positivo en cuanto al juego, teniendo en cuenta lo hecho en los últimos cuatro partidos. El resultado no era el que queríamos, tampoco el que buscábamos, porque no pretendíamos ser campeones, pero sí competir hasta el máximo. Creo que lo conseguimos. Nos quedó un sabor amargo por no haber podido llegar a la final", dijo Scaloni en una entrevista realizada por la página oficial de la AFA.



En este sentido, aclaró que la derrota ante Brasil en semifinales "todavía duele" aunque valoró el rendimiento ante un rival de esa categoría. "El partido salió como lo planteamos y el dolor es porque creemos que fuimos superiores a ellos. El fútbol tiene estas cuestiones y a veces, el que hace las cosas mejor no termina ganando. Lo que sí también creo es que prefiero perder de esta manera y no de otra", cerró.

La agenda de amistosos

La Selección argentina jugará el 5 de septiembre en Los Ángeles frente a Chile, el rival al que venció en el polémico encuentro por el tercer puesto que dejó las expulsiones de Lionel Messi y Gary Medel e incrementó la bronca por los arbitrajes. Luego, el 10 de septiembre, en San Antonio enfrentará a México, la selección que dirige el Tata Martino.



"La verdad que es una fecha difícil, complicada para los jugadores que están actualmente en Europa. La idea es charlar con la mayoría y después tomar decisiones. Lógicamente el grueso de la próxima convocatoria será el de la Copa América, pero algunos no vendrán. Vamos a llamar a dos o tres chicos jóvenes que nos pueden dar algo más y, lógicamente, para ir metiéndolos en la órbita de la Selección Mayor, que es otro desafío más", sostuvo Scaloni, quien arrancará dirigiendo las Eliminatorias.