En medio del furor por MJ a raíz de la serie The Last Dance, cabe recordar cuando el Diego expresó su admiración por él y hasta lo postuló para la Casa Blanca. "Tiene que ser presidente de Estados Unidos".

¿A quién idolatran los ídolos? ¿Existe alguien a quien Diego Maradona venere del modo en el que cualquier ser terrenal fanático del fútbol lo venera a él? Parece que sí. En aquella recordada entrevista con Pablo González para Sin Cassette en 2005, el 10 confirmó que su ídolo era Michael Jordan.

En días en los que MJ es tema recurrente de conversación a raíz de la serie The Last Dance, que revive toda su carrera a través de un repaso de su última temporada en Chicago Bulls, cabe traer de vuelta aquellas declaraciones del Diego. "Jordan es mi ídolo. Me gustaría conocerlo, a morir", dijo en La Habana, Cuba.

Y se animó a más, lo postuló para la Casa Blanca. "Creo que Jordan tendría que ser presidente de los Estados Unidos, porque le daría un toque deportivo", sugirió en aquel entonces. Y luego hizo una comparación maradoneana. Cabe recordar que en 2005 Terminator servía su primer mandato como gobernador de California. "(Jordan presidente) Y no Schwarzenegger, ¿sabés lo que es Schwarzenegger? Ahí es donde Estados Unidos se contradice. Es austríaco, está lleno de anabólicos, porque está lleno de anabólicos, no lo hizo en McDonald's eso... vamos a decir la verdad", declaró entre risas.

Aquella fue una de las primeras veces que Maradona habló públicamente sobre su admiración por Michael Jordan. Pero lo cierto es que al 10 siempre le gustó el básquet y el seis veces campeón de la NBA en los 90 fue una debilidad suya de toda la vida. De hecho, en aquellos históricos entrenamientos individuales que llevó a cabo en La Pampa para llegar a punto al Mundial de Estados Unidos 94, Diego se entrenaba con la camiseta 9 del Dream Team, esa que había usado MJ en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

Años más tarde recordaría aquella mini pretemporada: “Salí a correr, una vez más, con el apoyo del Profe Valdecantos, por el campo de golf Las Minas que estaba cerca del hotel. Cada tanto usaba una camiseta de Michael Jordan, del Dream Team, y entonces decía: '¡Sáquenme fotos con esta, sáquenme fotos con esta, así me ve Jordan'", admitió.

En la era moderna, ya con la llegada de las redes sociales y la irrupción de Maradona como presencia permanente en Instagram, le dedicó un mensaje a Jordan en el que, como millones de personas hicieron con él anteriormente, esta vez era él quien pedía un encuentro con su ídolo. "TE QUIERO CONOCER, MAESTRO", casi que rogó Diego.