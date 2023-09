Gerónimo Elgueta (26) se va para Formosa. El club Policial Vóley se aseguró al máximo anotador de la fase regular de la pasada Liga de Vóleibol Argentina y de esta manera el sanjuanino se incorporará a un equipo que se armó para pelear arriba. "Venía hablando desde hace un tiempo con Policial. Y si bien surgieron otras propuestas, la del club formoseño era la que más me convencía. Charlamos mucho con el DT, tenemos objetivos grandes y realmente estoy muy entusiasmado por empezar", expresó Gerónimo.

La LVA 2022/23 del atacante sanjuanino fue particular. Por un lado, fue el artillero de la ronda regular de la Liga Argentina con 445 puntos. Para contextualizarlo, Elgueta anotó en promedio más de 20 puntos por partido; a la vez que la media de tantos por set lo dejó como máximo anotador de toda la Liga Argentina, con 5,86 anotaciones por parcial. Sin embargo, su producción individual no alcanzó para que su equipo, la UVT, evitara el descenso.

Con la nueva temporada asomando (empezará el mes que viene), los equipos estuvieron cerrando fichajes y Policial, semifinalista del torneo pasado, anunció la contratación de Elgueta, hijo de Jorge, exjugador de la selección argentina.

Además, los formoseños ficharon al armador Pablo Urchevich, ex Monteros Vóley; al central Mateo Carrón, ex Lomas Vóley; y a Agustín Gallardo, quien ya jugó en Policial, pasó por UPCN, la Selección y Defensores de Banfield como central. Marcos Richards, de último paso por Paracao, será uno de los puntas junto a Juan Alamino, ex Obras; mientras que el líbero será Tobías Scarpa, quien viene de ser campeón con Ciudad.

El técnico de Policial, en tanto, será Martín López, asistente técnico de Marcelo Méndez en la selección argentina y flamante campeón sudamericano.

"Policial apostó a formar un equipo competitivo. Vamos a pelear cada torneo que disputemos, esa es la premisa y es lo que más me entusiasma del proyecto. El objetivo es salir a ganar campeonatos y disputar mano a mano con los equipos que, pienso, también van a ser protagonistas. Además de Policial, por lo que estuve viendo, habrá una linda competencia con Ciudad, UPCN, Paracao y River", destacó Elgueta, quien encarará su primer desafío de Liga fuera de San Juan.

Artillero

42 Puntos llegó a anotar por partido Gerónimo Elgueta. Se los hizo a Amuvoca y fue la segunda máxima producción en 10 años (Iván Castellani había marcado 43 en 2012).

El mes que viene, la Supercopa abre la temporada

La temporada 2023/24 de vóleibol comenzará el mes que viene y Policial será uno de los protagonistas del primer torneo. Se trata de la Supercopa, que reunirá nuevamente a los cuatro mejores equipos de la última temporada, por lo que jugará junto a Ciudad Vóley, UPCN y Monteros Vóley. La primera cita cuadrangular está programada para el sábado 14 y domingo 15 de octubre, con un formato que incluye semifinales, partido por el tercer puesto y final.

La LVA, en tanto, iniciará el 9 de noviembre y el certamen mantendrá el formato de Tours (serán 7 de Fase Regular y uno de Cuartos de Final), pero en esta temporada se incorporarán los duelos interparejas entre equipos cercanos geográficamente.

La Copa Aclav, en la cual los 12 equipos competirán por un cupo en el Sudamericano de Clubes, tendrá dos etapas: la fase de grupos, del 23 y el 26 de noviembre, y el Final Four, el 20 y 21 de diciembre.