El sanjuanino Diego Elizondo llegó este martes a Sevilla, España, donde participará el próximo domingo de la edición 36 de la tradicional Maratón de esa ciudad. Allí, tendrá una chance clave para buscar su plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Elizondo tendrá un día de descanso y luego realizará movimientos suaves para adaptarse al cambio de horario. Luego, dos días antes de la carrera, conocerá todos los detalles del circuito.

El maratonista aseguró que uno de sus objetivos es probar el resultado de suplementos vitamínicos para superar un problema de magnesio. En cuanto a lo deportivo, el primer objetivo es bajar las 2 horas 26 minutos y tratar de buscar un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio, más allá que, además de esta competencia, aún puede participar de las maratones de Rotterdan y Londres.

ara entender los tiempos exigidos, la IAF (Federación Internacional de Atletismo) pide 2h 11m, aunque la Confederación Argentina de Atletismo pedirá 2h 15m. En caso de no llegar con los tiempos, los tres atletas que pueden ir a Tokio, representando al país, pueden clasificar por sumatoria de puntos.

Si se da esa posibilidad, Diego considera que sería de suma importancia correr la maratón de Londres, que se disputa el 26 de abril. Lo cierto es que hasta mediados de junio próximo se puede intentar la clasificación para los Juegos Olímpicos.

Con respecto al entrenamiento que afrontó para el maratón de Sevilla, el atleta explicó que "desde octubre me preparé a pleno, me costó bastante por el calor, pero afortunadamente en el último mes y medio llegué a mi estado óptimo, ya que los trabajos fuertes han salido bien. Fue muy sacrificado todo, por eso espero que el día de la competencia me levante bien y se pueda dar todo, porque en las prácticas estuve en los tiempos necesarios como para clasificar".

Este domingo 23 de febrero, a partir de las 8.30, tendrá lugar el tradicional pistoletazo de salida del 36º Zurich Maratón de Sevilla 2020. A pocos días de la competencia, los inscriptos superan 13.000 participantes para correr los 42.195 metros en los que consiste.

Este maratón es el más llano de Europa, está protegido del viento y cuenta con 33 curvas para facilitar un alto ritmo de carrera y la consecución de marcas. Su gran atractivo es el paso por la zona monumental de la ciudad durante gran parte del recorrido y en el tramo final, lo que propicia la acumulación de público.

La edición de 2019, donde participó Elizondo, fue la más redonda de la historia ya que, al exitoso cambio efectuado en el recorrido, se unieron los récords conseguidos en categoría masculina y femenina.