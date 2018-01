Grupo de amigos. Son de España, Italia, Bélgica y Estados Unidos, suelen verse en las grandes carreras del calendario World Tour, hoy están en San Juan y destacaron el crecimiento de nuestra Vuelta.

José Luis Benito Urraburu, del Diario Vasco, con 33 Tour de Francia en sus espaldas es considerado el decano de la troupe de periodistas extranjeros que está cubriendo la 36 Vuelta a San Juan. Coordinados por Josu Garai, un periodista español que tiene en su haber 27 rondas galas y que es quien por segundo año cumple con la función de organizar todo para los colegas de otros países, mostraron unanimidad en destacar la organización de la carrera.



Por su parte, Fernando García Llamas, del Diario Marca de España, contó que "la evolución es notable y se palpa enseguida para desarrollar su trabajo". "Creo que se ha hecho un gran trabajo organizativo", comentó quien es un enamorado de la pasión con que se vive el Giro de Italia, especialmente su última semana en Los Dolomitas.



Hugo Coorevits, belga del Nieuwsblad de Bélgica, con 22 Tour de Francia y varios mundiales de fútbol, llegó por primera vez a San Juan, dijo sentirse "muy bien" y "más joven en América". Destacó la atención y el streaming de la Vuelta a San Juan. "No veo diferencias de la televisión en directo con el Tour y en mi país la gente la ve en un buen horario, la medianoche".



Benito Urraburu diferenció lo deportivo con lo dirigencial. Destacó el nivel de la carrera. "Hay más categoría que muchas pruebas de Europa, con siete equipos World Tour" y que en el aspecto organizativo se ha mostrado una gran preocupación por no cometer errores en largadas y llegadas. "Hay que tener en cuenta que es una competencia con 27 equipos, muchos corredores y no es sencillo. La televisación es buena y creo que es la de mayor nivel de Sudamérica".



Para Ainara Hernando Nieva, redactora de Ciclismo a Fondo, quien también colabora como traductora en las conferencias de prensa, el salto de calidad del año pasado a este ha sido muy grande. "Todos pensábamos que habría un cambio, pero no tan grande. Especialmente en los pequeños detalles que han hecho la diferencia. El wifi de la sala de prensa y del hotel es mejor; en las etapas se nota que la organización está más coordinada. La gente está súper disponible siempre. La mejoría es notable", contó quien sigue la campaña del Movistar, equipo World Tour español y a aquellas estrellas españolas que estuvieron en otros equipos, como Contador en el Trek y Joaquim Rodríguez en el Katusha.



El equipo completo de prensa que tarde a tarde se reúne en el tráiler de prensa lo completan: Paolo Marabini (Gazzetta dello Sport de Italia), Pat Malach (Cyclingnews de Estados Unidos), Renaat André Schotte (Sporza Cycling Reporter de Bélgica), Giulia De Maio (Tuttobici de Italia), Carlos De Torres (Agencia EFE de España), Gregor Brown (Velonews/Cycling de Estados Unidos). El italiano Andrea Agostini (coordina junto a Garai) y los italianos Ilario Biondi y Roberto Bettini, junto a los belgas Tim De Waele y Gery Lanoo, también colaboran con la fotografía y filmación oficial de la carrera sanjuanina que, por medio de ellos llega al mundo.

Voces autorizadas

AINARA HERNANDO

Ciclismo a Fondo / España

"Suponíamos que habría cambios, pero nunca imaginábamos que tantos. Creo que se ha mejorado mucho en los detalles y ellos hacen un todo. A nosotros nos sorprendió gratamente los adelantos técnicos tanto en el wifi y la televisación. La organización dio un salto de calidad".

F. GARCÍA LLAMAS

Diario Marca / España

"La evolución que ha tenido la Vuelta a San Juan es notable. Nosotros la palpamos enseguida. Creo que se aprendió la lección y eso es importante. Hay mayor cantidad de equipos World Tour, lo que elevó el nivel de competencia y en lo organizativo están en todos los detalles".

H. GERMAIN COOREVITS

Nieuwsblad / Bélgica

"Es la primera vez que vengo a San Juan y estoy maravillado. La carrera tiene un excelente nivel competitivo y la organización es muy buena. Había venido a la Argentina para cubrir el Tour de San Luis, pero esto es otra cosa. La gente le da un calor que se ve en pocos lugares del mundo".

JOSÉ L. BENITO URRABURU

Diario Vasco / España

"No tengo dudas que esta es la mejor carrera de Sudamérica y con más nivel que muchas de Europa. Es una pena que Nibali (Vincenzo) no haya podido largar porque se correría de otra manera. La atención que he recibido es muy buena y los adelantos en televisación y demás también".