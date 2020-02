Con la magistral conducción de ese crack de los jockeys que es el cordobés Juan Carlos Noriega, otro crack, el zaino sanjuanino, Elmaestrodelarte, se impuso el domingo en la carrera más importante que tiene el turf cuyano: El Gran Premio Vicente Dupuy, que desde hace 12 años se disputa en el Hipódromo de La Punta, San Luis.

El pingo que Horacio Muñoz, con el sabio consejo de su cuidador Oscar Rébora, trajo de Buenos Aires para correr el Clásico Domingo Faustino Sarmiento, carrera en la que salió tercero, a un hocico, de los dos ganadores, fue puesta entre None Like Him y Mandela Eterno.

Convencidos que habían traído un ejemplar que podía, por jerarquía y edad, protagonizar las carteleras regionales, dos semanas después (24 de septiembre) lo llevaron al "Batalla de Tucumán", competencia clásica del turf del "Jardín de la República". Allí también fue tercero del zaino local Teenek.

Un mes y medio después, se impuso en el Gran Premio Jorge Laffue. Segunda carrera en importancia del calendario puntano. Y anteayer confirmó su poderío al imponerse en la prueba disputada sobre 2400 metros.

A los dos clásicos, suma 3ros, en el Sarmiento y en Tucumán

Con más de 13.000 espectadores, dentro de una reunión que repartió 5 millones de pesos en total. 1,5 para el clásico.

El hijo de Art Master desarrolló una táctica perfectamente planificada por el entrenador Rébora y friamente ejecutada por el jockey Noriega. Corrió de atrás hasta la mitad de la prueba, al encarar el primer codo estaba último y poco a poco fue ganando posiciones hasta ubicarse tercero faltando 700 metros. Entró a la recta en la tercera colocación y atacó por el medio superando al potrillo Mani Boy y luego a Teenek, para imponerse de manera espectacular, marcando un nuevo récord de la prueba con 2m30s48/100.

"Para nosotros ganar esta carrera es como ganar el Pellegrini", confió a la prensa puntana Rébora, quien es el entrenador con mayor cantidad de victorias en el clásico. Aparte de las cuatro con los caballos de La Nona, lo ganó con Early Boy (en 2001).

Con esta victoria, del joven alazán, el stud iglesiano La Nona, logró un póker de victorias en la prueba de mayor relevancia cuyana. En 2017 la ganó por primera vez con Gallileo"s Town, en 2018 lo hicieron con Laureliano, en el "19 lo ganó Atlas Again y la duodécima edición, en 2020, fue para Elmaestrodelarte.