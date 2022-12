Se llama Wladimir Martínez y dejó Isla Margarita en el caribe venezolano para llegar al país en búsqueda de trabajo. Se instaló en Córdoba pero la pasión por el ciclismo pudo más y después de destacarse en competencias en las rutas cordobesas, la Agrupación Virgen de Fátima lo contrató como refuerzo y ahora el ciclista venezolano se anima a soñar en grande, tanto que buscará ser protagonista en la Vuelta Internacional a San Juan.

Se lanzó a una aventura junto a su pareja Nelismar Gómez, también ciclista. Por la crisis que sufría el país venezolano, decidieron colgar la bici y llegar a Córdoba para buscar trabajo. Allí se instalaron y comenzar a armar su nueva vida pero claro, el ciclismo es la pasión que une a ambos y se animaron a competir allí. "Con mi pareja decidimos venir a buscar nuevas oportunidades porque la situación de mi país no era muy favorable, gracias a Dios nos fue bien y desde que llegamos a Córdoba pudimos seguir haciendo ciclismo que es lo que nos apasiona", expresa el ciclista de 25 años.

Los venezolanos se integraron a equipos y comenzaron a adaptarse a las rutas cordobesas. La temporada pasada corrió todas las fechas del calendario cordobés y salió campeón del año. También salió octavo en el Campeonato Argentino, en tanto que en el Tour del Porvenir (ex Tour de San Luis) fue protagonista entrando en el top 10 en cuatro de las cinco etapas. Otra buena actuación cumplió en la Vuelta al Valle de Catamarca. Esas actuaciones le valieron para que la Agrupación Virgen de Fátima pusiera los ojos en él y lo contrate como refuerzo para integrar la plantilla profesional esta temporada 2023.

"Soy un ciclista que me destaco en llegadas sprint de pelotón reducido y terreno de media montaña, me gustan las carreras duras y largas. San Juan es una provincia hermosa pero me está costando mucho el calor"