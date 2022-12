El Puma Emiliano Boffelli extendió por dos temporadas su contrato con el club Edinburgh de Escocia y de esa manera continuará participando en los torneos United Rugby Championship y Championship Challengue Cup.

Boffelli, de 27 años, formado en Duendes de Rosario es considerado por su entrenador Mike Blair como jugador de clase mundial tanto por su rendimiento en su club y los logros obtenidos en esta temporada vistiendo la camiseta de Los Pumas. El rosarino, que juega como wing o fullback, fue el máximo anotador internacional al marcar 149 tantos, superando por 51 puntos al neocelandés Richie Mo'.

Asimismo, se consolidó como la figura de Los Pumas y fue el único titular en todos los encuentros de la temporada, convirtiéndose en el goleador al sumar 146 puntos.

Boffelli señaló a medios escoceses: 'estoy muy feliz de continuar con Edinburgh, es un club que me ha ayudado a sonreír nuevamente y disfrutar de lo que más me gusta hacer, que es jugar al rugby. Desde el primer día que llegué mis compañeros, entrenadores, aficionados y toda la gente que trabaja en el club me hicieron sentir como en casa'. El rosarino se constituyó en figura estelar de Los Pumas tras marcar 20 tantos en la histórica victoria argentina (25 a 18) contra los All Blacks en la ciudad de Christchurch, la primera como visitante..