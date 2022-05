Este domingo quedará marcado para la historia del ciclismo local y nacional. El sanjuanino Emiliano Contreras se consagró campeón en el cierre de los Campeonatos Panamericanos de ciclismo de ruta que se desarrollaron en San Juan después de casi cinco años. El pocitano se bañó de gloria y le dio al país el oro panamericano, en tanto que la medalla de plata fue para Leonidas Novoa de la Selección de Ecuador y el bronce para Sixto Nuñez de Uruguay. Además, Nicolás Tivani fue 9no y Laureano Rosas 12°.

El cierre de la extensa etapa de 194 kilómetros, fue para el infarto y se definió en una apretada definición en el sprint que disputaron los siete ciclistas que protagonizaron la fuga del día. Siendo el único representante de la Selección argentina, Contreras se fugó junto a los ecuatorianos Novoa y Jimmy Montenegro, el colombiano Walter Vargas, el brasileño Andre Ghor, el uruguayo Sixto Nuñez y el chileno José Luis Rodríguez.

Entre los siete lograron sacarle hasta 13 minutos de diferencia al resto. Detrás, otro grupo de siete ciclistas perseguían y en ese grupo se ubicaban los argentinos Nicolás Tivani, Laureano Rosas y Alejandro Durán. Ese grupo fue acortando ventajas y llegó al Circuito San Juan-Villicum a menos de dos minutos de los punteros.

El cierre en El Villicum fue apasionante: con la esperanza de que lo pudiera hacer Contreras en solitario entre los puntos y la ilusión que llegaran a neutralizar los tres argentinos que perseguían para tener cuatro cartas en el sprint final, pero eso no se dio y Contreras fue contra todo y todos. Dejó la vida en el embalaje final y se quedó con una apretada y enorme victoria que significará el logro más importante de la vida del ciclista pocitano.

Contreras, venía de consagrarse campeón argentino en el certamen que también tuvo como epicentro a San Juan hace menos de un mes.

LA FELICIDAD DEL CAMPEÓN

Entre lágrimas y con la enorme felicidad de su consagración, Emiliano Contreras expresó su felicidad tras consagrarse campeón panamericano: "Estoy feliz, corrí con la cabeza demasiado fría, pensé que se iba hacer un corte pero estaba solo adelante, los ecuatorianos eran dos pero yo tenía un peón de lujo de otro país que era el Puma Rodríguez y por suerte se me dio", expresó el flamente campeón.

El pocitano, reciente campeón argentino tuvo un párrafo aparte para su primo Nicolás Tivani, quien colaboró en la estrategia de la carrera: "Hay un corredor que es el autor de todo esto que es Nico Tivani, se llevo todas las marcas hoy y dejó todo para la Seleccion, yo me la tenía que jugar porque estaba solo y se hacía difícil pero gracias a Dios se pudo quedar en San Juan y Argentina", expresó.