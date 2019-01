Sorpresivo. Fue el movimiento del representante de Emmanuel Mas para acordar la ida al Gremio de Brasil. Por eso antenoche el ex San Martín no jugó en el Xeneize.

Llamó la atención que Emmanuel Mas no saliera como titular en el partido que Boca jugó con Unión de Santa Fe en Mar del Plata. Es que el técnico Gustavo Alfaro lo había confirmado en el once inicial y de pronto apareció Olaza en el puesto. Claro, después el técnico se encargó de explicar que los dirigentes xeneizes lo llamaron en la previa del partido y le pidieron que no incluya al sanjuanino porque ya estaba todo acordado con el Gremio de Brasil para que pase a esa institución por un año y a préstamo. El pase todavía no se ha oficializado pero es un hecho que se concrete porque todas las partes interesadas ya dieron el visto bueno.

"Emmanuel Mas no jugó hoy (por ante noche) porque está cerca de ser transferido", dijo Alfaro tras finalizar el choque con el Tatengue. Todo aclarado.

Por otro lado, la dirigencia de Boca está en conversaciones con la MLS de Estados Unidos para conseguir que el volante ofensivo Nicolás Lodeiro, quien juega en el Seattle Sounders de la liga norteamericana de fútbol, regrese al club de la Ribera.

La búsqueda de un volante ofensivo o un enganche se profundizó tras la derrota ante Unión. Lodeiro, uruguayo de 30 años, jugó en Boca en las temporadas 2015/2016, y logró ganar con el equipo un torneo local y la Copa Argentina.



> Derrota en el debut de Alfaro

Boca cayó antenoche 2 a 0 ante Unión de Santa Fe en Mar del Plata, en un partido del torneo de verano que marcó el debut de Gustavo Alfaro como entrenador y el regreso del equipo a la competencia tras la derrota contra River en la final de la Copa Libertadores.

Los goles fueron convertidos por Augusto Lotti (18m.PT y 14m.ST), quien había ingresado a los 16 minutos de la primera parte por una lesión del volante Braian Álvarez y se transformó en una de las figuras del encuentro. La caída ante el conjunto santafesino sorprendió a los cerca de 10 mil hinchas xeneizes que llegaron al estadio mundialista para presenciar el arranque de la era Alfaro.

"Los jugadores saben donde están y entonces me quedo tranquilo de que van a sacar esto adelante", señaló Gustavo Alfaro después de un debut que no esperaba.