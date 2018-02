Emmanuel Mas, defensor de Boca, aseguró en Sportia que reclamó la falta en una de las jugadas polémicas del clásico ante San Lorenzo porque recibió un contacto y en el momento no notó que fue afuera del área.

"En la primera de Gudiño siento el impacto. Después también lo sentí, pero son cosas que pasan. Me dijeron que fue afuera del área, yo caí adentro y como sentí el contacto me sorprendió que no haya cobrado nada.", aseguró el sanjuanino en TyC Sports.

Además, el lateral izquierdo no qiuso criticar a Silvio Trucco, el juez del encuentro. "Como nosotros nos equivocamos, los árbitros también y no hay que poner el foco en ellos porque a veces perjudican a uno y a veces a otro", agregó.