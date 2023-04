Estudiantes, con el sanjuanino Emmanuel Mas entrando desde el banco de suplentes, consiguió un importante triunfo como visitante por 1 a 0 ante Oriente Petrolero en el debut del grupo C de la Copa Sudamericana con gol de Leonardo Godoy en el complemento, donde el equipo argentino jugó gran parte de esa etapa con dos futbolistas menos por las expulsiones de Santiago Ascacibar y Luciano Lollo y el local sobre el final con 10 porque vio la roja Juan Mercado.



Buena victoria y buena actuación del equipo de Eduardo Domínguez, que logró el segundo éxito consecutivo y la tercera victoria en 4 presentaciones desde que llegó al club, perdiendo solamente, y nada menos que el clásico con Gimnasia y Esgrima.



Godoy y Jorge Rodríguez fueron los valores más destacados en un equipo que no tuvo puntos flojos.



Estudiantes tomó un rol protagónico en el partido, con los laterales bien abiertos y en especial Leonardo Godoy siendo la principal carta ofensiva del equipo argentino, que le faltó precisión para elegir el final de la jugada y llegar al gol.



El conjunto verde de Erwin "Platini" Sánchez no le encontró la vuelta al planteo del rival y sólo llegó hasta Mariano Andújar en un centro que desvió Rojas y no pudo conectar Cristaldo. Los locales se plantaron con línea de cuatro, dos volantes por delante de la defensa, tres en función de ataque y un punta pero nunca pudo manejar la pelota.



Los de Eduardo Domínguez tuvieron las mejores aproximaciones. A los 3 en un desborde de Godoy que no logró conectar bien Rollheiser, luego a los 15 la bajó Boselli y Ascacibar remató apenas desviado.



A los 31 minutos Rollheiser abrió para Benedetti, la jugada se prolongó en Godoy y en un pase atrás la tomó el ex River Plate, que remató cuando la jugada pedía otra decisión y la pelota terminó en el corner.



En otro movimiento del "Pincha" en ataque en el final de la etapa inicial el árbitro ecuatoriano Congo decide expulsar a Ascacibar a instancias del VAR por un manotazo del mediocampista (totalmente innecesario) en la cara de Vaca, en una acción que generó protestas en los jugadores visitantes.



Con uno menos, Domínguez armó línea de 4 con el ingreso de Más, pasó a Benedetti a la mitad de cancha y retrasó a Zuqui para jugar pegado a Jorge Rodríguez. En el primer cuarto de hora Oriente Petrolero se adelantó pero la más clara la tuvo a los 14 Estudiantes con un remate de Zuqui desde afuera del área.



A los 18 minutos Fernando Zuqui construyó una buena jugada con Rollheiser, que habilitó a Godoy que entró por derecha y con un remate cruzado puso el 1 a 0 para el visitante. Los de La Plata consiguieron la ventaja que merecían.



Los locales se aproximaron a los 21 minutos con un centro de Rojas que no pudo conectar bien Villagra y a los 25 el árbitro le mostró la segunda amarilla a Lollo, en una decisión que pareció exagerada. Estudiantes se quedó con 9, Andújar le tapó el empate en un buen anticipo a Roca a los 32 y dos minutos más tarde Vaca remató desviado desde una buena posición.



Estudiantes aguantó bien en defensa y Pellegrino tuvo dos claras para aumentar. Primero a los 38 minutos en un remate muy fuerte que le sacó Quiñonez y en el descuento desperdició un mano a mano con la pelota que se fue cerca del primer palo.



Previamente, a los 40 minutos Congo, de flojo arbitraje, cambió su decisión, trocó amarilla por roja a instancias del VAR y expulsó al lateral Mercado por una fuerte infracción a Zuqui. Y todo quedó entonces en manos del "Pincha".



- Síntesis -



Oriente Petrolero: Wilson Quiñonez; Juan Mercado, Hermes Villalba, Wilfredo Soleto y Samuel Guzmán; Daniel Rojas, Erwin Junior Sánchez, Héctor Sánchez y Jorge Correa; Henry Vaca y Jonathan Cristaldo. DT: Erwin Sánchez.



Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Luciano Lollo, Zaid Romero y Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Jorge Rodríguez y Fernando Zuqui; Benjamín Rollheiser y Mauro Boselli. DT: Eduardo Domínguez.







Gol en el segundo tiempo: 18 minutos, Leonardo Godoy (E).



Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Ayrton Paz por Guzmán (OP) y Emmanuel Mas por Núñez (E), 15 minutos Cristian Álvarez por Héctor Ronaldo Sánchez (OP), Leonardo Villagra por Cristaldo (OP), Ferdy Roca por Erwin Junior Sánchez (OP) y Sebastián Álvarez por Soleto (OP), 29 minutos Juan Cruz Guasone por Benedetti (E), 35 minutos Mateo Pellegrino por Boselli (E) y 44 minutos Eros Mancuso por Rollheiser (E).



Amonestados: Samuel Guzmán, Héctor Ronaldo Sánchez, Wilfredo Soleto, Hermes Villalba y Daniel Rojas (OP). Luciano lollo y Marian Andújar (E).



Incidencias: Expulsados a los 41 minutos del primer tiempo Santiago Ascacibar (E), 25 minutos del segundo Luciano Lollo y 40 minutos Juan Mercado (OP).







Árbitro: Franklin Congo (Ecuador)



VAR: Carlos Orbe (Ecuador)



Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra).