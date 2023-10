Arsenal, ya descendido, venció a Colón por 1 a 0 y lo dejó último en la tabla anual, al finalizar el partido jugado esta tarde en Sarandí correspondiente a la 10ma. fecha del grupo A de la Copa de la Liga Profesional (LPF).



En un partido jugado en el estadio Julio Grondona el gol de los locales lo marcó Juan Bautista Cejas, de tiro penal, a los 24 minutos del primer tiempo. Con este resultado, Colón (tuvo a los sanjuaninos Emmanuel Mas y Rubén Botta desde el inicio) quedó último en la tabla anual, con 39 puntos, apenas uno por debajo de Tigre, que mañana enfrenta, de visitante, a Lanús.



De acuerdo con el cronograma, Colón enfrentará en las últimas fechas a Atlético Tucumán, Banfield, Talleres y Vélez Sarsfield.



Para este encuentro que es importante para salir del descenso, Néstor "Pipo" Gorosito realizó un cambio fuerte ya que colocó en el arco a Matías Ibáñez, ex Patronato y Lanús, en reemplazo de Ignacio Chicco.



Luego dispuso una línea de cuatro, dos recuperadores como Ángel Cardozo Lucena y Favio Álvarez, mientras que Tomas Galván acompañaba a Rubén Botta, en tanto que Eric Meza jugaba de carrilero para acompañar a Ramón "Wanchope" Ábila.



Por el lado del descendido Arsenal, su entrenador Darío "Cafú" Espínola ya comenzó a darle espacio a juveniles y jugadores que no tenían tanto rodaje para prepararlos para el duro 2024 que los espera en la exigente Primera Nacional. El lateral Cristian Chimino con 35 años, era el jugador de mayor edad entre los del Viaducto, mientras que el resto de sus compañeros iban desde los 21 a los 28 años.



Los jugadores del local lucían más relajados y tranquilos y se animaban a jugar, aunque sufrieron el embate de los "Sabaleros", que entraron decididos a llevarlos puestos y acorralarlos cerca del arco que hoy defendía el ex San Telmo, Tomás Sultani.



Los jugadores visitantes trataban de generar riesgo, pero les faltaba profundidad y el pase final, aunque Rubén Botta se esmeraba en controlar el balón y aportar todo su aspecto creativo. Por el lado de Arsenal, los chispazos correspondían al argentino ex Montevideo City Torque y Estudiantes de La Plata, Juan Bautista Cejas.



Cuando Ibáñez solo había descolgado un par de centros, Cejas armó una buena jugada y entrando al área se la cedió a Lautaro Guzmán, que remató y la pelota dio en la mano de Emanuel Mas, en un claro penal, sancionado por Fernando Espinoza. Y fue justamente Cejas el encargado de convertir el gol para los locales.



Entre los visitantes, Botta no encontraba socios y el nivel de sus compañeros era bajo, al punto tal que el mal estado físico de "Wanchope" facilitaba el trabajo de los defensores. Por esa razón antes de que terminara el primer tiempo, Gorosito envió a la cancha al delantero Javier Toledo y sacó al defensor Nardelli.



En los minutos finales de la primera etapa, Colón metió un pelotazo, Toledo se la bajó a "Wanchope", que solo frente a Sultani, la tiró por arriba del travesaño y recordó el tremendo tanto que se devoró ante Barracas Central en la octava fecha.



En el segundo tiempo, Espínola metió a Juan Peinipil por el intrascendente Londoño para mejorar sus chances de gol y aprovechar los errores en el fondo de un Colón que iba a salir desesperado a buscar dar vuelta el resultado.



El "Sabalero" salió con más empeño y la fórmula eran los pelotazos para que Toledo se los bajara a Ábila, además de esperar que Botta creara una acción de riesgo y pusiera a uno de sus delanteros de cara a Sultani.



Para colmo de males, el veterano Paolo Goltz insultó al árbitro y vio la roja a los 21 minutos de la segunda etapa. Ambos técnicos movieron el banco con diferentes objetivos, ya que Espínola buscó aire y recuperación en el medio, y Gorosito a alguien que rompiera el aburrido desarrollo que imponían los del Viaducto.



En el minuto 31 Colón generó la mejor acción, cuando Toledo estrelló un remate en el palo derecho, mientras Arsenal seguía desperdiciando oportunidades en el arco rival. El ingreso del paraguayo Jorge Benítez por Ábila le dio otra movilidad a la ofensiva "sabalera" y más compañía a Toledo.



Pero todo fue en vano, porque Arsenal se redobló en el esfuerzo, siguió luciendo liberado de presiones y parado de contra estuvo siempre más cerca de marcar el segundo que el "Sabalero" de igualar el encuentro.







= Síntesis =







Arsenal: Tomás Sultani; Cristian Chimino, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Adrián Sporle; Braian Rivero, Gonzalo Muscia, Lautaro Guzmán, Emiliano Viveros y Juan Bautista Cejas; Flabián Londoño. DT: Darío Espínola.



Colón: Matías Ibáñez; Gian Nardelli, Paolo Goltz, Facundo Garcés y Emmanuel Mas; Ángel Cardozo Lucena, Favio Álvarez, Tomás Galván, Eric Meza y Rubén Botta; Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.







Gol en el primer tiempo: 24m Juan Bautista Cejas (A) de penal.



Cambio en el primer tiempo: 37m Javier Toledo por Nardelli (C).



Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Juan Peinipil por FLabian Londoño (A); 2m Elías López por Chimino (A); 16m Carlos Arrua por Cardozo Lucena (C); 22m Alfredo Amarilla por Viveros (A); 30m Jorge Benítez por Abila (C) y Rafael Delgado por Meza (C); 38m Mauro Burruchaga por Guzmán (A) e Iván Cabrera por Cejas (A).



Amonestados en el segundo tiempo: 3m Favio Alvarez (C); 13m Javier Toledo (C); 22m Botta (C) y 27m Garcés (C).



Incidencia: Expulsado en el segundo tiempo: 22m Paolo Goltz (C).







Arbitro: Fernando Espinoza.



VAR: Diego Ceballos.



Cancha: Arsenal.