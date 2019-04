"El fútbol no es la vida pero en algunas cosas se parecen demasiado. Coinciden en varios puntos. De ellos, seguramente, el más fuerte es que deben afrontarse en equipo. Nadie puede jugar solo a la pelota como tampoco nadie puede vivir en soledad".

De esa manera comienza la carta que César Andrés Carignano le escribió a su fallecido ex compañero y amigo, César Luis Toresani, quien fue hallado muerto en la mañana del lunes, en su vivienda ubicada en el predio de la Liga Santafesina de Fútbol.

Carignano y Toresani compartieron plantel cuando ambos jugaban para Colón a principios en el 2000, también coincidieron en la temporada 2002/2003.

César Carignano

"Julio César jugó toda su vida. Lo hizo en los clubes más importantes de Santa Fe y de nuestra patria. Siempre lo hizo entendiendo la cooperación como valor fundamental. Me consta. Como también me constan sus saludables consejos para jugar solidariamente en las dos canchas", escribió el ex delantero en un emotivo texto que compartió en sus redes sociales.

Por otro lado, Carignano, que se retiró en diciembre de 2016 tras su paso por Atlético de Pilar, equipo de la Liga Esperancina de Fútbol, aseguró que "la diferencia es que en el fútbol siempre hay equipo, más allá de que no se consolide un grupo. En la vida, en cambio, sin grupo no hay equipo y allí es donde aparece la compañía más detestable, la más cruel, la peor consejera: la soledad".

"De una u otra forma todos buscamos la paz. Acá o donde sea. Y esa es una necesidad tan primitiva como personal. Es una tristeza que abofetea, que vulnera. Pero es también una elección con lecturas diversas. Donde muchos ven una huida yo veo una partida y donde muchos ven cobardía yo reconozco una dolorosa valentía. Aunque sea difícil de aceptar", escribió Carignano.

Y cerró: "Chau Huevo. Descansá tranquilo y en la paz, que no tengo dudas, acabas de encontrar".

