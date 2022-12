Los futbolistas rosarinos Lionel Messi, Ángel Di María y Ángel Correa fueron homenajeados por la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, con un espectáculo de mapping celebrado en el Monumento Nacional a la Bandera, a la vera del río Paraná, en la ciudad santafesina de Rosario.



Imágenes de los tres jugadores rosarinos que integraron el plantel del equipo campeón mundial fueron proyectadas anoche en la cara del frente del Monumento, acompañadas por declaraciones de los futbolistas, a la vez que iluminaron también el Patio Cívico.



“Quería agradecer a toda la gente de Rosario por el cariño de siempre, no sólo de ahora, siempre, las veces que me tocó venir unos días recibí muchísimo cariño, y después de esto que conseguimos mucho más”, dijo Messi, proyectado desde la torre del Monumento para los numerosos espectadores presentes, que capturaron el momento en sus teléfonos celulares y cerraron sus palabras con aplausos y una gran ovación.



“Estoy feliz de cómo se vivió todo y de la alegría que pudimos obtener. Un abrazo muy grande a todos, desearles un feliz año nuevo y ojalá que el año que viene sea hermoso para todos. Un beso grande y nos estamos viendo por Rosario”, concluyó el capitán de la selección. oriundo del barrio La Bajada, en el sudeste rosarino.



Después de la Pulga llegaron las emotivas palabras de Angelito Di María, otro jugador de la ciudad que levantó la Copa en Qatar: “Quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente que está hoy acá en el Monumento. Agradecerles por el cariño, por haber venido. Lamentablemente no podemos estar presentes porque también tenemos familia y estamos con ellos, disfrutando de los días que tenemos solamente para estar en Rosario”.



“Estoy feliz de haber podido cumplir el objetivo de ser campeones del mundo. Me llegaron muchísimos videos de todo Rosario en el Monumento. Y para nosotros ver después de cada partido eso era algo inolvidable, jamás se me van a ir de la cabeza todos esos momentos en los que podíamos ganar y ver a cada argentino festejar igual que nosotros y con una alegría enorme”, declaró Fideo en la filmación.



"Quiero desearles Felices Fiestas, que terminen de la mejor manera este año, que arranque el año que viene de la mejor manera también. Les mando un beso muy grande, muchísimas gracias por el cariño de siempre. Vamos Argentina, vamos Rosario”, remató Angelito, quien cuando finalice su contrato con Juventus de Italia podría volver a jugar en Central.



Al pie de la torre, sobre la explanada, se desplegó un enorme inflable del busto de Messi creado por dos artistas de la ciudad bonaerense de La Plata: una escultura de 14 metros de altura que recrea la figura del capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar.