"El Tata alienta desde el cielo", "Dale campeón, dale campeón..." y "El Tata no se va, no se va...", fue lo que corearon ex compañeros, amigos, familiares y muchos hinchas que se acercaron al velorio en la sede oficial de Estudiantes de La Plata para despedir los restos de José Luis Brown, quien falleció a los 62 años producto de una larga lucha contra el Alzheimer.

Juan Ignacio Brown, el hijo del Tata, Juan Sebastián Verón, Nery Pumpido, Jorge Burruchaga, Claudio Tapia, Oscar Ruggeri, Sergio Batista y Julián Camino, entre otros, trasladaros el féretro con los restos del ex defensor, autor del primer gol en la final contra Alemania en el Mundial de 1986 y emblema de Estudiantes, donde consiguió los campeonatos de 1982 y 1983, el primero de la mano de Carlos Salvador Bilardo.

Cerca de las 15 el féretro partió de la sede estudiantil, tuvo una recorrida por el nuevo estadio de calle 1 en La Plata y sus cenizas, tal como era su pedido, descansarán en el Country Club de City Bell.