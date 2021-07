Al frente. El debutante en River Braian Romero se lleva la pelota ante la marca de Torrén, de Argentinos. El delantero Millonario propició el gol de su equipo pero al final el partido de ida terminó empatado 1-1.



River Plate no desentonó. Es cierto, no alcanzó el nivel de efectividad que suele caracterizarlo pero mostró un juego ofensivo ante un Argentinos Juniors que siempre estuvo a la expectativa. Pero el Millonario no tuvo esa puntada final para poder ganarlo y el 1-1 en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores dejó mejor parado al Bicho. Es que empatando 0-0 en la revancha de la semana que viene clasificará dejando en el camino al Millonario.

El partido largó con dominio del local. La apertura del marcador se dio a los 10", cuando el debutante Braian Romero se escapó por derecha y le sirvió el gol a Suárez que entraba por el medio. Argentinos sintió el impacto y empezó a adelantarse.

El partido se hizo de ida y vuelta. Los dos equipos mostraron despliegue pero el desgaste físico empezó a sentirse. Cuando parecía que se irían al descanso con River en ventaja, la visita empató. Tras un centro al área millonaria se dio un doble cabezazo en el que Hauche terminó por anotar.

Para adelante. Julián Álvarez encabeza un ataque de River durante el primer tiempo. La revancha, la semana que viene en La Paternal.

En el complemento River intensificó su dominio mientras que Argentinos siempre se mostró expectante. A los 4" Quintana cortó con infracción a Suárez un peligroso ataque de River. Y minutos después Gallardo metió tres cambios, que incidieron aún más para que la pelota fuera exclusividad del local. Pero Milito no se quedó atrás y clavó dos variantes que le dieron aire al ataque. Los dos tuvieron chances pero no las concretaron.

Suspenden al árbitro que dirigió a Boca

La Comisión Arbitral de la Conmebol resolvió suspender "por tiempo indeterminado" al colombiano Andrés Rojas por su mal desempeño en el partido entre Boca y Atlético Mineiro. La sanción también alcanza al juez responsable del VAR, el paraguayo Derlis López. El tema de objeción obedece al tanto mal anulado a la entidad de la Ribera (convertido por el "Pulpo" González), al promediar el primer tiempo, argumentando una inexistente infracción de Briasco sobre un rival. En tanto, el mismo organismo también procedió a suspender "por tiempo indeterminado" al árbitro argentino Facundo Tello, del partido Cerro Porteño-Fluminense, por idénticos motivos.