Con pasión. Así se jugó el clásico de la ciudad rosarina entre Central y Newell"s. Los goles llegaron en menos de dos minutos en un choque vibrante.

Rosario Central y Newell"s empataron en un gol en el vibrante clásico rosarino por el promedio para salvarse del descenso, jugado en el Gigante de Arroyito.



El defensor Cristian Lema, de cabeza, abrió el marcador para Newell"s a los 20" del complemento y el delantero Claudio Riaño, con un suave toque sobre el arquero, empató para Central apenas dos minutos después.



Newell"s mostró una mejor imagen en el primer tiempo, cuando se animó a jugar por abajo con sus volantes y delanteros, después de saltar líneas con el pelotazo defensivo que caracterizó a ambos equipos.



La visita llegó a los 30" con un buen zurdazo desde fuera del área de Denis Rodríguez que pegó en el travesaño y volvió al campo -con el arquero Ledesma vencido- y en el contraataque casi convierte Central, cuando Ribas le pegó mordido desde el borde del área y Aguerre la atajó en dos tiempos.



Central fue un manojo de nervios en ese olvidable primer tiempo, en el que apostó al pelotazo a Ribas, Riaño y Rius.



El complemento mostró otro partido en los primeros minutos, en los que Central se animó a jugar por abajo.



El partido cambió en apenas dos minutos. A los 20m. Bíttolo tiró un buen córner desde la izquierda y Lema ganó de cabeza y la metió abajo, junto al poste.



Y apenas dos minutos después Zabala la ganó de cabeza por la izquierda, tras un doble rechazo de cabeza de Gabrielli y Lema, pero Gil la metió en gran forma también de cabeza en el área para la solitaria entrada de Claudio Riaño, quien la tocó suavemente de derecha sobre la salida de Aguerre para empatar el partido de la ciudad, en un Gigante de Arroyito que se venía abajo.



Ambos comparten posiciones en el campeonato con 10 unidades, por diferencia de gol Newell"s séptimo y Central octavo, pero en la tabla de promedios el "canalla" está en zona de descenso compartiendo coeficiente con Banfield, mientras que el "rojinegro" está apenas un puesto arriba.

Locura. La imagen muestra la intensidad con la que vivieron el clásico los hinchas de Rosario Central.

Los DT y un pensamiento distinto

Tras el empate, hablaron los entrenadores, pero no coincidieron. Para Diego Cocca, el DT de Central, el empate fue justo y dijo: "Fue un partido con poca claridad. La actitud cambió y eso me dejó un poco más tranquilo. Ellos encontraron el gol de pelota parada, nosotros reaccionamos, empatamos y lo fuimos a buscar. En el primer tiempo nos costó, hubo mucho nerviosismo, estos partidos son difíciles. Al rival no le venía mal empatar y la responsabilidad está en el local. Costó asumirla. Luego, ordenamos las cosas, transmitimos tranquilidad, convencimiento y salimos mejor. La imagen del segundo tiempo fue un Central que fue a buscar el resultado, intentó y atacó con mucha gente".



Frank Kudelka, el DT de Newell"s, destacó la actitud de su equipo con y sin la pelota. "Me quedo con que cuando jugamos, nuestros juego fue superior al rival. Siempre se intentó y por eso me quedó con bronca por no poder ganar", afirmó.



El delantero y capitán de Newell"s, Maximiliano Rodríguez, confió que él y sus compañeros se fueron "calientes porque no se pudo ganar".



En este sentido, la "Fiera", quien jugó su clásico número 13 y con 38 años se erigió en el jugador del club con más participaciones en el derby rosarino, sostuvo que "por momentos se jugó bien, sobre todo en el primer tiempo, cuando se buscó ganarlo. Ellos no nos crearon peligro y jugaron siempre al pelotazo para sus dos delanteros, que son fuertes y potentes, pero cada uno tiene su estilo". Sobre algunas faltas que recibió y que hizo, en un clásico muy caliente, advirtió que él no es "de pegar".