El camino de la Selección Argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos llegó a su fin luego de igualar 1-1 ante España, por la tercera y última fecha del grupo C. Esto generó que quedara eliminada en la capital japonesa de manera tempranera tras caer 2-0 contra Australia en el debut y superar 1-0 a Egipto. Esta salida tempranera de los Juegos se produce luego que al técnico, Fernando Batista, le negaran más de una decena de jugadores distintos clubes del país y el extranjero, al no estar obligados a cederlos por no estar dentro del calendario de la FIFA. "No fue una decepción, para nada. Tengo bronca y tristeza, pero estoy orgulloso de los jugadores que vinieron acá. Nosotros estamos trabajando en un proyecto. Lógicamente teníamos el sueño de llegar lo más lejos posible, pero esto no termina acá. El camino inició hace cuatro años en Selecciones Juveniles", afirmó el DT.