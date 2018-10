Fiesta al aire libre. Junto al obelisco montaron un escenario gigante. La fiesta empezará a las 18 y desde las 20 será el acto principal. Actuará Fuerza Bruta y asistirá el presidente Macri.

Enviado especial: Lisandro Peyran - DIARIO DE CUYO

A partir de las 18, desde un ícono porteño como es el obelisco, comenzará la ceremonia de apertura de la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se extenderán hasta el próximo 18 de octubre. De los JJOO serán parte dos deportistas sanjuaninos, aunque como compiten desde mañana hoy no participarán del acto inaugural.



Fernanda Illanes, en patín carrera, y Juan Hierrezuelo, en básquet 3x3, serán los representantes de nuestra provincia en estos Juegos que ya envolvieron. con su magia a Buenos Aires



Más de 4.000 atletas, entre 15 y 18 años y que provienen de todos los continentes, se medirán en 32 disciplinas deportivas. Algunas, sin antecedentes en los Juegos absolutos, como es el caso de las que intervienen los dos atletas de nuestra provincia.



Illanes competirá entre mañana y el lunes buscando un lugar en el soñado podio mientras que Hierrezuelo también comenzará mañana, cuando la selección enfrente a Estonia, por el grupo C que también conforman Rusia y Estados Unidos



El básquetbolista sanjuanino pasó por un gran susto ya que se dobló el tobillo izquierdo durante un entrenamiento y ayer guardó reposo, aunque no peligra su participación en el inicio de la competencia



Además, un deporte que entrega continuas satisfacciones a nuestra provincia, como el hockey sobre patines, estará incluido entre las actividades recreativas que se desarrollarán en estos Juegos. Entre mañana y el lunes, todos los niños que ingresen al predio de la costa podrán jugar y aprender de qué se trata este deporte.



Por otro lado, el gusto amargo de no poder participar quedó para Santiago Christensen, quien hace 3 meses fue notificado por el Comité Olímpico Argentino que ocuparía una plaza mueva que se generaba en escalada deportiva, pero finalmente el Comité Olímpico Internacional no ratificó ese cupo y Christensen no será parte de los Juegos.

Numerosa

141 Deportistas conforman la delegación argentina, la más numerosa de los JJOO de la Juventud. Todos se alojan en la villa olímpica, en Villa Soldatti, Buenos Aires.