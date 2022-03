El hockey sobre patines se prepara para tener un año bien movido en cuanto a actividad propiamente dicha. Sólo basta recordar que dentro de poco se viene el Campeonato Sudamericano en nuestro suelo y más cerca de fin de año los importantes World Skates Games, que son los Juegos de mayor prestigio a nivel mundial.

La Federación Sanjuanina de Patín -el ente que regentea la actividad en la provincia- decidió que en el transcurso de esta semana comiencen los torneos locales, tanto de mujeres como de varones. En los varones, el certamen se jugará los días miércoles y viernes mientras que en mujeres los encuentros serán los jueves de cada semana.

La programación de los partidos largará esta noche en varones, con cinco choques cuyo inicio está previsto a las 21.45 en primera división. En la ocasión jugarán (los mencionados en primer término actuarán como locales): Estudiantil vs. Estudiantil “B”, Olimpia vs. Concepción PC, Aberastain vs. Social San Juan, SEC vs. Valenciano y Media Agua vs. Lomas.

En tanto, el viernes (mismo horario) completarán la primera fecha: Banco Hispano vs. Médano de Oro, Huarpes vs. Sarmiento, Caucetera vs. Richet Zapata, Barrio Rivadavia vs. UVT y Bancaria vs. Unión. En la oportunidad, cumplirá con fecha libre Colón Jr.

Entre las mujeres, la actividad, como quedó dicho, tendrá protagonismo mañana. Los partidos de la primera fecha (también comenzarán a las 21.45 en primera división) son: Bancaria vs. Valenciano, Concepción vs. Social San Juan, Aberastain vs. Huarpes y SEC vs. Richet Zapata.

Quedará libre el primer equipo de Barrio Rivadavia. Cabe destacar que el partido Unión vs. UVT quedó postergado porque cuatro jugadoras del trinitense están participando en el Campeonato Argentino Juvenil que se desarrolla en Buenos Aires.

ENTRENAMIENTO. Los jugadores del SEC en la cancha en la práctica nocturna del plantel. Al equipo lo dirige el “Tano” Miguel Belbruno y hoy debuta ante Valenciano.

GUÍA DE PASES

La mayoría de clubes sanjuaninos presentarán caras nuevas en sus planteles para la temporada que comienza hoy. En ese aspecto, el club que más movimientos registró en el SEC, a cuya primera división llegaron seis refuerzos de renombre, mientras que también estarán estrenando técnico, ya que Miguel “Lito” Belbruno será el encargado de dirigir al plantel mercantil.

Entre los que llegaron figuran el arquero Mauro Puzzella y los jugadores de campo Ariel Romero, Gonzalo Uñac, Mariano Correa, Santiago Serafini y el experimentado Osvaldo Raed.

Mientras que continúan en el club de Rawson los hermanos Franco y Maxi Gómez, Facundo Montigel y Valentín Morales.

En tanto en Centro Valenciano, llegaron dos ex Médano de Oro, Emiliano “Pony” Romero y Leandro Rosselot, que ya integraron antes las filas de La Barraca.

Lógicamente continúan figuras como “Josi” García y los hermanos Maxi y Facundo Ortiz. En UVT, a su vez, llegaron Fabricio “Chula” Marimont, el pibe Sillero -exSEC-, que se sumarán al Carlos López y Francisco Roca, entre otros. Lomas se reforzó con Andrés Garramuño, Víctor Bertrán y Gonzalo Gómez, quienes estarán con Martín Maturano y bajo la dirección técnica de Jorge “El Negro” Otiñano. En Concepción seguirán prácticamente los mismos pero ya sin Ginestar ni Regalado, que emigraron.

A Unión llegaron el arquero Jorge Bustos, El “Flaco” José Bueno, Martín “El Tincho” Ginestar y el “Negro” Caballero. En Bancaria recaló el “Fino” Emanuel Rodríguez, mientras que en Olimpia llegaron el arquero Bueno (ex Caucetera) y uno de “la casa” como juan Soria.

Banco Hispano contará con los servicios del arquero Pablo Gómez y el ex Estudiantil Mauro Menéndez, siendo dirigidos por Eduardo Quiroga.

Por último, a Social San Juan llegó otro experimentado como Mariano “El Mono” Velázquez, que vuelve a “su casa” y además Federico Fernández. Caucetera y Médano se desmantelaron.

Médano de Oro fue el último campeón sanjuanino, aunque para este torneo el equipo se desmanteló.

LOS PRESELECCIONADOS

Citación para los entrenamientos

JOSÉ LUIS PÁEZ, el técnico de la Senior de varones.

Tanto José Luis Páez como Juan Manuel Garcés, los técnicos de los Seleccionados Argentinos Senior y Sub-19 de varones de hockey sobre patines, citaron para arrancar el año a jugadores que compiten a nivel nacional y que conforman los Preseleccionados respectivos.

JUAN MANUEL GARCÉS, el coach de la Sub-19 de varones.

Mientras los varones Senior tendrán que presentarse el sábado (a las 11.00) los del Sub-19 lo harán el domingo (a las 10.30), ambos en las instalaciones del club Banco Hispano. Hay que recordar que para la Selección definitiva se debe sumar a los que están en Europa. Los jugadores citados para arrancar con los entrenamientos de 2022 de los preseleccionados de mayores y de Sub-19 de varones son: