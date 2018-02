Clave. El central norteamericano David Lee es uno de los referentes de este UPCN, que busca una victoria en su visita a Ciudad, equipo con el que pelea por el segundo puesto de la tabla.

En búsqueda de la mejor ubicación en la fase regular, ambos equipos sanjuaninos inician hoy el penúltimo weekend de la Liga Argentina, que serán las últimas dos salidas de la temporada. UPCN tendrá que visitar a Ciudad (21 horas), mientras que Obras hará lo propio contra Untref (20.30), mientras que el sábado los rivales de ambos se "cruzarán".



En el caso de los Cóndores, que ya dejó atrás la inesperada salida de su otrora capitán Javier Filardi, visita a Ciudad, un equipo que viene en caída luego de haberle peleado mano a mano la punta a Lomas. El equipo sanjuanino busca una mayor regularidad y comenzó a tenerla en el choque anterior cuando se impuso 3-2 a Gigantes del Sur. Claro que en el choque previo cayó 0-3 recibiendo a Bolívar. Dentro del plantel que comanda Fabián Armoa seguirá ausente por lesión Nicolás Lazo y estará disponible el juvenil Lucas Ibazeta, quien tiene 15 años se formará como el líbero suplente de un histórico del club como Sebastián Garrocq. Es que con Lazo de baja, el otro habitual líbero Matías Salvo, actuará como receptor-punta. "Cuando me llamaron para decirme que iba a entrenar con la Primera no lo podía creer. Y cuando me dijeron que además iba a viajar para jugar el weekend con Ciudad y Untref casi me muero", destacó Ibazeta, quien se inició en la escuelita de Los Condoritos y luego se sumó a la cantera de UPCN.

A UPCN y Obras le quedan por disputar tres encuentros hasta el cierre de la fase regular.

Bien arriba. El central cubano, Osmani Camejo, es una garantía por el medio de la red en Obras. Esta noche, el equipo sanjuanino intentará sumar su séptima victoria en fila.

Mientras que en Tres de Febrero, Obras irá por su séptimo victoria en fila (todas en este año). Contará con el regreso de Bruno Lima, luego de sobreponerse a unas molestias físicas que lo sacaron del pasado fin de semana. El equipo dirigido por Yeyo Sánchez tendrá de adversario al equipo que ahora conduce Marcos Milinkovic y que hace un par de días sufrió la baja de siete players y su preparador físico, quienes renunciaron disconformes con algunos manejos institucionales internos. Más allá de este contexto adverso, Untref se hizo fuerte en la campaña en casa.