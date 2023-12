Es la edición número 34. Más de tres décadas de juntar alegría y sueños entre los pequeños. El "Mundialito" de Bancaria ya es todo un certamen internacional que fue ganando historia y prestigio con los años. Es algo así como un cierre de año obligatorio del hockey sobre patines nuestro.

Y ahora no es la excepción. Un montón de equipos en la categoría mini de los varones y en la divisional infantil de las chicas para darle forma a un torneo que largará mañana y cerrará el próximo sábado. En esta ocasión con la participación de alrededor de 800 chicos que se entregarán al máximo. Con la Copa "Francisco Montes" de por medio y la segura participación de mamá y papá de cada uno de los pequeñines que estén patinando en cancha. Con el eterno mate de por medio para alentar a sus chicos, siempre con el fervor a flor de piel y sin insultar ni protestar como detalle de respeto que se merece este certamen.

En la categoría mini de varones participarán 42 equipos, de los cuales 18 son de San Juan, 10 de Mendoza, 8 de Chile, 5 de Buenos Aires y 1 de Entre Ríos. El certamen se disputará en once zonas en la fase clasificatoria que se desarrollará hasta el miércoles. De ahí en más clasificarán los 16 mejores para disputar los octavos de final, instancia a la que seguirán los cuartos de final, las semifinales y la final. Cabe agregar que los 26 equipos no clasificados continuarán jugando en siete rondas "Consuelo".

En lo que se refiere a la divisional infantil de damas tomarán parte del torneo 30 equipos: 13 de San Juan, 8 de Chile, 4 de Buenos Aires, 3 de Mendoza, 1 de Santa Fe y 1 de Entre Ríos. El torneo se disputará en ocho zonas en la fase clasificatoria e igual que los varones hasta el miércoles. De ahí clasificarán los 16 mejores para jugar sucesivamente octavos, cuartos, semis y final. Los 14 equipos no clasificados continuarán jugando rondas "Consuelo". Por último, cabe consignar que los partidos se jugarán en el "Cantoni", Lomas de Rivadavia, Complejo La Superiora y Bancaria.

Los equipos de Mini (varones) que juegan

En categoría mini de varones los equipos participantes son: Aberastain, Andes Talleres (Mza.), Argentinos Jrs. (Bs. As.), Atl. Argentino, San Martín (Mza.), Bco. Mendoza (Mza.), B° Rivadavia, Casa de Italia (Mza.), Valenciano, Huracán (Bs. As.), Palmira (Mza.), Unión, Comunicaciones (Bs. As.), Hispano, Bancaria, Concepción, Estudiantil, Estudiantil Porteño (Bs. As), Estudiantil San Miguel (Chile), Godoy Cruz (Mza.), Guaymallén (Mza.), Huarpes, Impsa (Mza.), Independiente La Florida (Chile), León Prado (Chile), León Prado B (Chile), León Prado C (Chile), Lomas de Rivadavia, Maipú Giol (Mza.), Murialdo (Mza.), Neuquén (Paraná), Olimpia, Olimpia B, Red Star (Chile), Richet y Zapata, Sarmiento, SEC, Thomas Bata (Chile), Caucetera, UVT, Vélez (Bs. As.) y Vilanova (Chile).