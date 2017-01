La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) aprobó ayer la participación de 48 seleccionados a partir del Mundial de 2026, cuya sede todavía no está definida, edición que contará con 16 equipos nacionales más que en las antecesoras Rusia 2018 y Qatar 2022.



En la tercera reunión del Consejo Consultivo de la FIFA, llevada a cabo en la ciudad suiza de Zürich, la entidad madre del fútbol mundial modificó por unanimidad el formato de la Copa del Mundo, ya que habrá 16 zonas de tres equipos cada una.



En tanto las dos mejores selecciones de cada grupo avanzarán a los 16avos de final y, desde ahí hasta la final, con cruce de eliminación directa. El camino hasta el título implicará, al igual que hasta el momento, jugar siete partidos.



Por su parte, el total de los encuentros se incrementará de 64 a 80, pero la duración del torneo se mantendrá en no más de 32 días entre el partido inaugural y la final.



En referencia a las nuevas plazas de las distintas confederaciones continentales quedaría así: Sudamérica: pasaría de 4,5 cupos mundialistas (cuatro más el repechaje) a 6,5, Europa: de 13 a 16; África: de 5 a 9,5; Asia: de 4,5 a 8,5; Concacaf: de 3,5 a 6,5; Oceanía: 1 (actualmente disputa sólo un repechaje).



Por último, los ingresos económicos llegarían hasta los 3.950 millones de euros, en comparación con los 3.345 millones de euros de recaudación que se estiman para el próximo Mundial de Rusia 2018.



Como sucedió en anteriores reuniones, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no tuvo representantes. Zurich, TELAM