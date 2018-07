Por afuera. Cristaldo, uno de los volantes externos del Verdinegro, trata de dejar en el camino a un adversario. San Martín mostró un buen funcionamiento en el amistoso. Tratará de repetirlo en el debut en Córdoba.

Es evidente que por Concepción debe haber quedado una buena impresión de los amistosos de ayer ante La Lepra mendocina. Eso, muchas veces, es estimulante para encarar el trabajo de entre semana. Más todavía si esa semana es la previa al gran y esperado debut en la Superliga del fútbol argentino.



Ayer se programó la primera fecha del torneo. Con día y horarios. Aún no ha sido oficializada pero difícilmente sufra variantes. Lo concreto es que el Verdinegro debutará el sábado 4 (el próximo) ante Belgrano de Córdoba, en la cancha del Barrio Alberdi, desde las 18. Será, seguro, un debut por demás complicado por varios aspectos. Primero porque el Pirata se reforzó convenientemente y alcanzó buen nivel en los últimos amistosos (ayer le ganó 2-1 a Newell"s). Y segundo porque los cordobeses tienen los mismos puntos (66) en el promedio del descenso, superando solamente a Tigre y a los ascendidos Aldosivi y San Martín de Tucumán, lo que implica que salgan a jugar en casa el partido a full.



Y ayer, además, también se programó la segundo fecha. En ella, San Martín debutará de local jugando en el "Hilario Sánchez" ante Patronato de Paraná, otro equipo que también está complicado con los promedios, a grado tal que sólo tiene un punto más (67) que San Martín y Belgrano.



Ese choque por la segunda fecha se iniciará a las 13.30, todo ésto por la programación estipulada por la televisión.



San Martín tendrá una semana a pleno trabajo. A primera vista los amistosos ante Independiente Rivadavia no dejaron lesionados. Y en lo que respecta a otras incorporaciones, ayer el presidente del club Jorge Miadosqui aclaró que están pensando en dos o tres refuerzos, que serían de distintas líneas. San Martín no tiene problemas ni necesidades económicas. El impedimento es que varios jugadores no quieren venir a San Juan.

El túnel. El camino a la cancha fue completamente mejorado. Tanto el piso como las paredes, con un ploteo verdinegro.

La nueva cara del "Hilario"

Las vacaciones no fueron en vano. La dirigencia de San Martín se ocupó de arreglar muchas cosas para que todo sea más sencillo y rendidor. Los propios dirigentes Jorge Miadosqui, Luis Lorenzo y Daniel Salinas, se ocuparon de enseñar todos los arreglos.



Los camarines, por ejemplo, fueron mejorados en su techo con una vistosa membrana y gran iluminación. En el vestuario del local se mejoraron los sanitarios y se le sumaron piletas para hidromasajes. También los estantes para la ropa y los zapatos de jugar. Lo mismo hicieron en el camarín para los árbitros y también mejoras en el vestuario visitante.

Para bañarse. Dentro del camarín del local fueron instaladas tres piletas para hidromasajes.

A eso se le suman los arreglos en los pisos del túnel que conducen a la cancha y a sus paredes, que fueron ploteadas con jugadores y hechos históricos del Verdinegro.



Ya dentro de la cancha llama la atención la estructura de vidrio de los bancos de suplentes, a los que también se les agregó unas modernas butacas. Y los caños que conducen el cableado para la televisión. A esto hay que agregarle el perfecto estado del campo de juego. Un verdadero billar.

Espera. De fondo, la ropa de los jugadores esperando en cada uno de los casilleros. Adelante, la fruta para cuando regresen del partido.