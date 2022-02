Hace poco más de diez meses, San Juan se estremecía al conocer la muerte de Alberto Wey Zapata, quien perdió la vida en una carrera de motociclismo. El piloto competía con un solo brazo tras un accidente que había tenido en noviembre del 2020.

Sin embargo, la admiración que despertó su lucha trascendió las fronteras de la provincia. Pablo Díaz, un escultor oriundo de Córdoba, decidió homenajearlo con una escultura.

"Es algo que me emociona porque me toca muy de cerca. Sinceramente encaré esta obra por que llevo el motocross en la sangre. La verdad que en cuanto me enteré de que Wey finalizó su última carrera tomé la decisión de hablar con el Municipio de San Agustín y así juntos realizar una obra homenajeándolo", contó el joven en diálogo con Alta Gracia Noticias.

Además, Pablo dijo que contó con la colaboración de mucha gente allegada a él: "tuve mucha ayuda de los chicos de Motocross de Alta Gracia. Uno de ellos es José Oviedo que me proporcionó la moto para poder replicarla. Los que son los plásticos, parte del cuadro y demás. También los chicos de Barrandeguy que me dieron otras partes de la moto como para poder lograr una obra lo más similar a lo que es el realismo".

El próximo domingo se llevará a cabo el homenaje a la vida del Wey. "La obra se estará finalizando estos días para dirigirse a un campeonato homenaje llamada La Copa San Agustín. Va a estar presente la familia. Yo creo que es importante que en un evento como esté la hermandad de todos los pilotos como familia. Ellos también van a estar esperando la presentación de la obra para inmortalizarlo. La verdad que es muy emotivo", señaló el artista.