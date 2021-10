River Plate, puntero del torneo, visitará hoy a su escolta Talleres de Córdoba, en el estadio Mario Kempes, en el encuentro que cerrará la 17ma fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El encuentro comenzará a las 21.15, será arbitrado por Darío Herrera y televisado por Fox Sports. El elenco de Núñez llega entonado luego de derrotar a San Lorenzo con tres tantos del juvenil delantero Julián Álvarez, en lo que fue su sexto triunfo seguido, lo que le permitió tomar cuatro puntos de ventaja sobre la "T", que sólo ganó uno de los últimos tres partidos (perdió los otros dos).



Esa situación le dio oxígeno al equipo de Marcelo Gallardo, que apuesta a conseguir un resultado positivo en el Kempes para encaminarse a lograr el ansiado título local, que el Muñeco aún no pudo conseguir como director técnico.



Será un juego decisivo también para las aspiraciones de los cordobeses, porque una derrota los dejaría lejos para pelear mano a mano ante el poderío riverplatense.

Unos 28.500 socios de Talleres podrán ir siendo el 50% del aforo del estadio.

En River, el zaguero central Paulo Díaz y el volante Nicolás de la Cruz están descartados, ya que ambos jugadores regresaron golpeados de la fecha de Eliminatorias: mientras que el chileno Díaz ni siquiera pudo concentrarse, el uruguayo De la Cruz tuvo que dejar el campo de juego en el primer tiempo ante San Lorenzo y se confirmó que tiene una trombosis venosa en pie izquierdo.

Talleres viene de una derrota ante Colón en Santa Fe (1-0) y respecto a ese juego tendría en su alineación titular los regresos de Enzo Díaz, Nahuel Tenaglia, Juan Méndez y Michael Santos. El lateral por izquierda Díaz cumplió ante los santafesinos la fecha de suspensión por acumulación de amonestaciones y ocuparía el lugar de Ángelo Martino, en tanto que Tenaglia, que ingresó en el complemento ante el "Sabalero", será parte de la última línea, aunque puede hacerlo en el lateral derecho o como primer marcador central, por Julián Malatini o Juan Cruz Komar. El ingreso de Méndez sería por Francis Mac Allister y Santos volvería al 11 inicial en reemplazo de Mateo Retegui. Tenaglia, Méndez y Santos salieron del equipo titular en la derrota ante Colón por decisión táctica, con el objetivo de que puedan descansar y llegar más frescos aunque los tres ingresaron en el segundo tiempo de ese juego.

Julián Álvarez es profeta en su tierra

Julián Álvarez vive un momento inmejorable en River y se transformó en una pieza fundamental del equipo de Marcelo Gallardo, que busca ganar su primer título local como DT del club. Ante esto, en Calchín, su pueblo natal, decidieron homenajearlo con un tremendo cartel en su honor.



"Bienvenidos a Calchín, la tierra de Julián Álvarez", reza el cartel que colocaron en la entrada al pueblo de Córdoba, junto con dos fotos del delantero: una con la camiseta de River festejando un gol y, la otra, con la Selección Argentina y la Copa América en sus manos.



El pibe de River atraviesa un increíble momento y, a su gran presente en el Millonario, le añadió su presencia constante en las convocatorias de Lionel Scaloni con la Selección argentina. Incluso despertó elogios de parte de Alfio Basile, histórico entrenador multicampeón con Boca: "Todo el mundo habla de Julián... Yo lo vi al primer partido y ya me encantó. Es vivo, rápido, está tocado por la varita. Tiene media distancia, mano a mano, movimientos a los espacios, explota todo... ¿Viste el compromiso y cómo se mueve? Me encanta como juega".



En tanto, además del excluyente Talleres-River, hoy la jornada tendrá otros tres partidos. A las 14.30 Argentinos Juniors recibirá a Colón de Santa Fe, luego, a las 16.45 Newell"s Old Boys será local de Aldosivi de Mar del Plata y a las 19 en Avellaneda, Independiente jugará contra Sarmiento de Junín.