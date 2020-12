RÉCORD. Juan Pablo Gianini voló ayer en el trazado albardonero y marcó el nuevo récord del circuito. Hoy partirá en la primera serie de cabeza junto a Gastón Mazzacane (que finalizó 4to); lo propio hará Canapino ante el líder Werner.



Apasionante será el cierre del campeonato del Turismo Carretera que bajará su telón hoy en el "Circuito San Juan Villicum". San Juan por primera vez en la historia tendrá un cierre de campeonato y será ni más ni menos que en la categoría más popular del país de automovilismo, incluso contando con 4.000 espectadores en las tribunas pese a la pandemia del Covid-19. Y en esa lucha por el titulo, si bien Mariano Werner aparece como candidato a la Copa, ayer no tuvo su mejor tarde y fue Juan Pablo Gianini, el piloto del "JPG Racing", quien se quedó con la última pole del año.

Con el plus que el público podrá asistir a presenciar el cierre del torneo y bajo un estricto protocolo, la actividad hoy comenzará a las 9 con las series del TC Pista, la telonera que será la antesala del TC. A las 10 comenzarán las series del TC (irá televisado por DeporTV) y a las 13.10 y por la TV Pública comenzará la gran final de la categoría principal que minutos antes de las 14 dará a conocer al nuevo campeón, debido a que el último monarca Agustín Canapino (Chevrolet) ya no cuenta con chances al titulo. Precisamente Canapino fue el más rápido en los entrenamientos de ayer por la mañana, y por la tarde, a la hora de la clasificación Canapino terminó a solo una milésima de Gianini, quien con 1m43s104 se adueñó de la pole position y marcó el récord del circuito. El loberense Jonatan Castellano (Dodge) fue tercero, cuarto se ubicó Gastón Mazzacane (Chevrolet); quinto fue el líder de la Copa de Oro, Mariano Werner (Ford) y detrás culminaron Mauricio Lambiris (Ford) y Juan Cruz Benvenuti (Torino), segundo en la Copa. Werner lidera ahora con 101,5 puntos, lo sigue Benvenutti con 83,5, tercero está Mazzacane con 73,5, y de atrás Castellano tiene 71,5, Ledesma 66,5 y Urcera 65. Con esto Mazzacane, Castellano y Ledesma deberán ganar y esperar que Werner no sume puntos para poder aspirar al titulo, algo difícil pero no imposible.



Ayrton lo hizo

Ayrton Londero (Ford) realizó el mejor tiempo en el TC Pista, con un tiempo de 1m45s295, segundo fue Elio Craparo (Ford) y Santiago Alvarez (Dodge). La Copa de Plata tiene como líder a Andrés Jakos (Dodge), con 97.5 puntos, seguido por Germán Todino (Torino), 95, y Londero (Ford), 75.5. La final largará a las 12.10, a 15 rondas o 40 minutos.

Della Motta cumplió en Albardón

En la serie de clasificaciones del Turismo Carretera, el piloto sanjuanino Facundo Della Motta logró hacer una buena tarea. A bordo de su Torino #30, el sanjuanino terminó en el puesto 25º totalizando la clasificación con un registro de 1m44s576, a 1s472 del ganador de la pole, Juan Pablo Gianini (Ford). "En los entrenamientos anduvimos bien y terminamos en el puesto 15º pero después a la hora de clasificar no funcionaron los cambios que hicimos y terminamos en el puesto 25. Igual estoy conforme con el resultado y vamos a ver mañana (por hoy) si podemos avanzar. Será carrera con público y correremos para ellos que son lo más lindo del automovilismo", expresó.

Con la presencia de 4 mil espectadores, San Juan dará el puntapié hoy autorizando la concurrencia de público a las tribunas del Villicum. El ingreso se habilitará a las 8 y el público podrá asistir a las tribunas, con tapabocas y respetando el distanciamiento.