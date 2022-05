Marcelo Gallardo es uno de los candidatos a asumir como entrenador de París Saint Germain de Francia, según el medio de ese país "L'Equipe", mientras continúa Mauricio Pochettino en el banco de suplentes de los parisinos.



El diario francés comunicó hoy en su sitio web que Gallardo, con pasado como jugador en el PSG, es uno de los candidatos si "se consigue" la rescisión de contrato con Pochettino, que tiene vínculo firmado por una temporada más.



"De 46 años, otro ex de la casa (2007-2008) que ha acumulado una buena trayectoria al frente de River Plate, con dos Copas Libertadores y una Sudamericana en particular", informó L'Equipe sobre Gallardo.



Lo cierto es que la rescisión del contrato con Pochettino le costaría entre 10 y 15 millones de euros al club pero asegura el medio que "no seguirá de ninguna manera".



"Hace unos diez días, Pochettino organizó un asado en el Camp des Loges con todos los jugadores. No se hace ilusiones y, en privado, comenta abiertamente la posibilidad de tener que hacer las maletas", reveló el portal.



Además, el otro posible impedimento sería el contrato de Gallardo con River, que es hasta fin de este año y con la Copa Libertadores en juego.



El París Saint Germain, con Lionel Messi, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Leandro Paredes, Neymar y Marco Verrati en su plantel, entre otras estrellas, conquistó la Ligue 1 de Francia pero no pasó los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, lo que valió la crítica de sus propios hinchas en cada presentación posterior.



De hecho, en el partido del fin de semana pasado contra Troyes silbaron a Messi en cada intervención y contacto con la pelota.