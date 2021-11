Finalmente, el árbitro Patricio Loustau tomó la decisión de suspender el partido entre Boca Juniors y Newell"s Old Boys, correspondiente a la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol, debido a las fuertes lluvias que anegaron el campo de juego de la Bombonera.

Ya sobre la hora programada para el inicio del partido, el árbitro salió al campo de juego, intentó hacer rodar la pelota y luego tomó la decisión de cancelar el encuentro, que se jugaría hoy si mejoran las condiciones climáticas.

Loustau salió a la cancha y, al tomar conciencia que la pelota se detenía en los charcos, anunció que no se jugaba. Cerca de las 19.40, se anunció por los altoparlantes y el público comenzó la salida del estadio. Aunque la hinchada de Boca se quedó cantando.

Poco después se anunció que el partido se jugará hoy, a las 19.15.

La fuerte tormenta que cayó ayer se sintió en la Bombonera. Cerca de las 16, la cancha estaba cubierta parcialmente de agua, con sectores en los que la pelota no hubiese rodado, lo que exige el reglamento para jugar. Sin embargo, ya a las 17 había bajado la intensidad de la lluvia (5 milímetros una hora antes), por lo que ya se veía el césped.

Al final de la Liga Profesional, Boca tiene previsto realizar obras para mejorar el drenaje de la cancha. Esto se postergó por la pandemia, en 2020.

La hora para hoy es la incógnita

En principio, el partido entre Boca Juniors y Newell's Old Boys se jugará hoy, si es que no vuelve a llover como ayer. Anoche se manejó la posibilidad que el choque sea desde las 19.15, pero no fue confirmado oficialmente por parte

de la Liga Profesional de Fútbol. Es que a esa misma hora hoy deben jugar Racing Club y Lanús, recordando que la cancha de La Academia queda cerca de La Bombonera. Y ésto, por el cruce de las hinchadas, genera un problema. Por eso otra versión -al cierre de la edición- indicaba que el partido Boca-Newell's se jugará hoy, pero a las 21.15, aunque APREVIDE

se niega.