Organizado por La Laja Pádel y auspiciado por la Municipalidad de Albardón, se realizó en el transcurso de la semana un Torneo de Pádel en Tercera y Sexta categoría, demostrando que la actividad encontró en tierra albardonera un lugar fértil para recuperar posicionamiento entre los deportes preferidos de los sanjuaninos.



Alberto Fantini-Iván Colpa se consagraron campeones de Sexta, mientras que Gabriel Pavon y Silvio Ibaceta fueron los mejores en Tercera Categoría. El pádel fue un fenómeno de enorme aceptación entre los sanjuaninos y Albardón no estuvo exento pero después de la casi desaparición de la actividad, desde La Laja apostaron por recuperar una disciplina que no perdió seguidores y esperan ansiosos iniciativas como éstas.



En la continuidad de la promoción del deporte en Albardón, este fin de semana comenzó el torneo de fútbol de Veteranos en el Polideportivo de Campo Afuera con la participación de 14 equipos una gran predisposición de clubes y jugadores que fueron no hace mucho parte activa de los torneos de la Liga y ahora despuntan el vicio.



Asimismo, desde Albardón ya están en ritmo de competencia el equipo de Las Renegadas de fútbol femenino que jugaron en la presentación del torneo de la Sanjuanina y se preparan para encarar desde este próximo fin de semana la competencia oficial.