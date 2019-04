Nicolás Russo, presidente de Lanús, habló sobre la posibilidad de incorporar al delantero de Racing Ricardo Centurión, licenciado por la "Academia" por mal comportamiento y quien se está entrenando en soledad. "No es el momento de cerrar una incorporación porque estamos jugando un torneo muy importante y mientras estemos en competencia no vamos a iniciar negociaciones por ningún jugador", aclaró el máximo directivo del "Grana", equipo que disputará los octavos de final de la Copa de Superliga ante Vélez Sarsfield.



Además, se refirió a los problemas de comportamiento del atacante, manifestados en la "Academia" durante la pasada Superliga: "Si pensamos que el jugador va a ser un inconveniente no lo traemos".



En Racing, Centurión tuvo problemas con el técnico y un jugador de Reserva.