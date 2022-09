De las tres peleas entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady 'GGG' Golovkin, la realizada el sábado pasado en el T-Mobile de Las Vegas, fue la menos emocionante. La edad del kazajo, y el desgaste del mexicano, los acompañaron en el cuadrilátero. Sin embargo, para ambos fue el cierre de un negocio redondo, dejando en sus cuentas bancarias montos que les permiten asegurar el porvenir de un par de generaciones de descendientes. Canelo embolsó más de 93 millones de dólares, y Golovkin, 60 de la misma moneda.

Sabido es que, aunque discutido como el mejor peso por peso, incluso por sus mismos compatriotas, Álvarez es el boxeador que mejor maneja el negocio del boxeo profesional. Se alejó de Oscar de la Hoya porque le prometió 300 millones de dólares en diez peleas, y cerró un trato con el empresario Eddie Hearn realizar dos peleas en 2022 con un monto mínimo para cobrar de 85 millones.

Según lo informado por la cadena televisiva ESPN, de los dos compromisos con Hearn, el oriundo de Guadalajara embolsó de base 42.5 millones, a los que hay que sumarle todo lo que le corresponde el PPV (pague para ver) que se vendió para el combate.

Canelo volverá a pelear en mayo del año próximo, y Golovkin dijo que no piensa en el retiro.

Si se le suma los derechos televisivos que, según DAZN, fueron comprados por 1.1 millones de personas, el número final extraoficial escalaría a 93.4 millones de dólares para Álvarez. Mientras tanto, por el lado de Golovkin, se espera que sus ganancias escalen a los 60 millones gracias a los 18.5 que tuvo asegurados por participar de la pelea más el 45% del PPV.

A la hora de hablar de otro combate en 2022, Saúl fue muy claro frente a los micrófonos después de su victoria por decisión unánime. "Me tomaré un descanso activo. El tiempo que me tenga que tomar para estar bien de mi mano, de mi cuerpo y ya veremos qué viene. Voy a tomarme mi tiempo. Tal vuelva a pelear vez en mayo, no lo sé".

Además, entró en detalles sobre los temas que debe solucionar para estar en óptimas condiciones para subirse a un ring."Es como si fuera una limpieza de meniscos en la rodilla, también tengo callosidades en la mano y requiero seis semanas de recuperación", añadió. Para cerrar, no se olvidó de pedir una revancha con el ruso que lo derrotó en mayo: "Es la idea, pero depende del resultado, quiero que gane el Zurdo Ramírez y si lo hace ya no tendremos la revancha, pero esa es la idea, aunque ahorita lo más importante es hacerme la cirugía".

Por su parte Golovkin desairó todas las sugerencias de retiro. "Tengo 40 años y soy campeón mediano y expondré mi título".

Lo ocurrido el sábado pasado sirvió para demostrar, que en este tipo de peleas, donde se manejan tantos números, ninguno de los protagonistas pierde. El combate termina siendo una sociedad que rinde frutos para ambos.

Yúdica volvió con una victoria

La boxeadora sanjuanina Leonela Yúdica, campeona mundial mosca de la FIB (Federación Internacional de Boxeo) (18-0-3, 1KOs) retornó a los cuadriláteros, tras diez meses de inactividad, con una victoria por nocaut técnico en el tercer asalto sobre Lucía de los Ángeles Ruíz, en una pelea desarrollada en el Polideportivo Diego Armando Maradona, de Pablo Nogués, en el Municipio de Malvinas Argentinas, Buenos Aires.

La sanjuanina, a quien por una lesión se le frustró una defensa de su título en Estados Unidos, fue superior en los dos primeros asaltos, el combate llegó hasta allí, porque Ruíz acusó una dolencia en su hombro y no salió a combatir al tercer round del combate que estaba previsto a la distancia de seis asaltos.