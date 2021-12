Cruz Azul estaría interesado en Cristian Pavón, según informó Mediotiempo. El portal mexicano también indicó que la operación podría incluir a Guillermo Fernández, quien se había ido de Boca en conflicto con el Consejo de Fútbol previo al vencimiento de su préstamo a fines de 2020.

El delantero xeneize tiene contrato hasta junio y a partir de enero podría negociar con cualquier club para irse como jugador libre a mitad de año. El mediocampista atraviesa la misma situación y ambos equipos verían con buenos ojos una salida que no los deje con las manos vacías.



Si bien no hay precisiones sobre los montos de la negociación, Cruz Azul ofrecería una cifra muy inferior a los 20 millones de dólares que tiene Pavón como cláusula de rescisión. Los mexicanos podrían pagar una suma de dinero junto al pase de Pol Fernández para tentar a la dirigencia de Boca.



El cordobés de 25 años tiene además una suspensión de seis partidos por parte de la Conmebol a raíz del escándalo ocurrido en el Mineirao tras la eliminación de la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro. Es por esto que no podrá jugar en el certamen continental durante el primer semestre.

Fuente: TyC Sports