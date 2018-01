El desenlace. Román Villalobos levanta sus brazos al cielo mostrando la publicidad de su equipo. Detrás, con un gesto de resignación arriba el sanjuanino Ricardo Escuela y luego el belga Tiesj Benoot. Los tres habían sacado algunos metros a su favor y parecía que llegarían con ventaja, pero 28 hombres llegaron pisándoles los talones.





El costarricense Román Villalobos, del equipo mexicano Canel"s Specialized ganó la segunda etapa de la 36ta Vuelta Ciclista a San Juan y le arrebató la malla de líder al colombiano Fernando Gaviria (Quick-Steep Floors). El nuevo patrón de la competencia empleó un tiempo de 3h25m06s para completar los 149,9 kilómetros que tuvo el recorrido por los dos diques, haciendo epicentro en el paredón de Punta Negra. El sanjuanino Ricardo Escuela (Agrupación Virgen de Fátima) y el belga Tiesj Benoot (Lotto Soudal), fueron segundo y tercero, en el trío de competidores que coronó la fuga final, nacida en los dos últimos kilómetros, que abrió un hueco de unos 100 metros con el pelotón y que llegó con el malón soplándoles la nuca, motivo por el cual la organización le dio el mismo registro a otros 28 ciclistas.



Una madrugadora fuga que se gestó antes de los 11 kilómetros, cuando se dejó la "bajada" de la Ruta 12 para empalmar calle Las Moras y adentrarse al corazón de Zonda fue la que marcó el desarrollo de la carrera. Cuatro ciclistas, un argentino, Gerardo Tivani (Municipalidad de Pocito); un mexicano, Ignacio Prado (Canel"s Specialized); un uruguayo, Roderich Azconegui (Selección charrúa) y un colombiano, Carlos Alzate (UnitedHealthcare), se juntaron y desde el vamos fueron abriendo un surco con el pelotón que llegó a tener 4m49s cuando coronaron el Paredón del Dique de Ullum. Al completar la primera vuelta, la única grande, poco más de 55 kilómetros la distancia se había reducido a 3 minutos. Entre los fugados se repartieron las metas de montaña y las sprinter.



El primero en fundir bielas fue el uruguayo Azconegui, para quien la primera subida por los caracoles de Punta Negra fue letal. Los otros tres le dieron duro y parejo, pero el número se redujo a dos, porque Tivani pinchó, entrando al segundo giro. En esa vuelta, con el Quick-Steep, la Selección de Chile y luego el Movistar, el Bora Hansgrohe y el SEP-San Juan, tirando de cabeza el pelotón logró neutralizar a los dos mosqueteros que quedaban en píe: Alzate y Prado. Desde ese momento los esfuerzos para no dejar escapar a nadie fueron de los equipos más fuertes. En la última subida se multiplicaron los ataques, hasta que Escuela pegó un palo y solo Benoot y Villalobos lo siguieron. El barrealino tiraba y como vio que sus rivales no lo ayudaban y el pelotón se venía, atacó faltando 600 kilómetros y dejó allí parte de sus chances, porque de los tres era el más ágil y si hubiese apretado al final, quizás hubiera ganado.

Los protagonistas del día

FACUNDO CATTAPAN - Municipalidad de Rawson

"La fuga del domingo me pasó factura en esta etapa, espero recuperarme para la crono y estar bien para lo más importante que es el miércoles y el viernes. La etapa que va de Jáchal a Valle Fértil me gusta, me encantaría poder estar entre los diez".

IGNACIO PRADO - Canel"s Specialized (México)

"Estoy contento por el equipo, por fin se nos dio una etapa y muy feliz de estar de vuelta en San Juan. Me ayudó haber estado el año pasado en esta provincia. Me gusta la crono, me vengo preparando muy bien, espero que mañana (hoy) pueda estar ahí".

NICOLÁS NARANJO - Agrup. Virgen de Fátima

"El balance de etapa es altamente positivo porque a Ricardo (Escuela) le faltó muy poco para quedarse con la etapa, pero igual es un segundo puesto que se valora muchísimo. Era la estrategia del equipo y salió excelente, ojalá continuemos así".

EMILIANO CONTRERAS - Asoc. Civil Mardan

"La etapa fue dura pero por suerte pudimos responder de la mejor manera y seguimos dando pelea con el equipo. La idea es esa, tratar de tener protagonismo en las etapas, creo que todavía falta lo más duro: la crono, la de Valle Fértil o la del Colorado".