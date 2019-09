Los tiempos se acortaron. Desamparados irá hoy por su primer victoria cuando reciba a Circulo Deportivo Nicanor Otamendi por la 5ta fecha del Federal A. El encuentro se jugará a las 19 en el "Serpentario" y contará con el arbitraje del mendocino Sebastián Márquez. Para Sportivo es una obligación sumar de tres. Si bien la de hoy será la segunda presentación ante su gente, en Puyuta todavía quedó rondando la sensación rara de no haber podido ganar ante Sol de Mayo. Suma tres empates, ya quedó libre pero un triunfo le permitiría ver para lo que está. Magistretti probó con variantes en la semana pero es casi un hecho que no cambiará demasiado. Enfrente tendrá a un equipo recién ascendido que no logra amoldarse a la categoría y viene de tres derrotas consecutivas.

En tanto que Peñarol visitará desde las 17 a Estudiantes en San Luis con arbitraje del rosarino Maximiliano Macheroni. El Bohemio tiene también tres empates y después de haber quedado libre, sumar de visitante sería negocio pero ganar mucho más.